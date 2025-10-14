Üzent a Tarot: ez vár a Komárom-Esztergom megyei csillagjegyekre október második felében!

Bertók Richárd szakértő hosszú ideje tanulmányozza a Tarot-kártya üzeneteit. A Kazanlár Tarot-kártyát most arról kérdezte, mi vár október második felében a Komárom-Esztergom megyében élő csillagjegyekre. Valakire káosz és nehéz döntések várnak, és lesz, akinek beteljesülhetnek az álmai. Mutatjuk a Tarot üzeneteit!

Tarot jóslás a Komárom-Esztergom megyei csillagjegyeknek

Fotó: Bertók Richárd

A Tarot üzent a megyei csillagjegyeknek

Bak

A Bak csillagjegyűek számára október utolsó két hete rázós menet lesz. Olyan választásokat hoz ez az időszak, amelyekből muszáj drasztikus döntést hoznod. Káosz és zűrzavar leng körül, amelyből csak egy megoldás van: az ugrás! Ugorj ki a megszokott, omladozó kastélyodból, különben áldozattá válsz. Ne habozz, cselekedj gyorsan, hisz a döntés a te kezedben van. Térj vissza a rend világába!

Vízöntő

Eljött a nagy esélyek ideje. Október második fele hordozza a győzelmet, de hogy elérd, bátorságot, rettenthetetlenséget és döntésképességet kell tanúsítanod. Bízz magadban és a tapasztalataidban! Ne félj segítséget kérni másoktól, és sokszor a legegyszerűbb megoldást válaszd.

Halak

A következő két hétben nagyon résen kell lenned. Ha jót akarsz magadnak, most kerülj minden konfrontációt az ellenségeiddel! Ez az időszak most nem téged támogat. Fölényben vannak, nincs esélyed ellenük. Légy ravasz és eszes! Legyen elég türelmed és ellenálló erőd. Soha ne fedd fel a haditerved, mert a későbbiekben még nagyon jól tudod majd hasznosítani.

Álmodozások, hivatalos ügyek döntések

Kos

Itt az ideje az anyagi dolgokkal foglalkoznod. Ügyesen lavírozol, de ne engedd, hogy álmodozásaid elragadjanak. Fokozottan figyelj, és ne szórd sem a pénzedet, sem az energiáidat feleslegesen. Szentelj nagyobb figyelmet a kapcsolataidra — ápolásuk hosszú távú befektetés lehet. Ne engedd, hogy megvesztegessenek!

Bika

Október második fele számodra az igazságot tartogatja. Lehet ez egy hivatalos ügy vagy szerelmi szál, esetleg egy régi sérelem, ami bántotta az igazságérzetedet — de a végén mindenképp kiderül a valóság. Jobb, ha felkészülsz: lehet, nem lesz kedvedre való, viszont az lebegjen a szemed előtt, hogy ez visz majd igazán előre.