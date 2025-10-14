1 órája
Üzent a Tarot: ez vár a Komárom-Esztergom megyei csillagjegyekre október második felében!
Az Univerzum nem ad több esélyt az egyik Komárom-Eszterom megyei csillagjegynek: ki kell ugrania a toronyból, mert összedől. A Tarot a többi csillagjegynek is üzent, mondjuk, mi vár rád, mire figyelj október második felében!
Bertók Richárd szakértő hosszú ideje tanulmányozza a Tarot-kártya üzeneteit. A Kazanlár Tarot-kártyát most arról kérdezte, mi vár október második felében a Komárom-Esztergom megyében élő csillagjegyekre. Valakire káosz és nehéz döntések várnak, és lesz, akinek beteljesülhetnek az álmai. Mutatjuk a Tarot üzeneteit!
Bak
A Bak csillagjegyűek számára október utolsó két hete rázós menet lesz. Olyan választásokat hoz ez az időszak, amelyekből muszáj drasztikus döntést hoznod. Káosz és zűrzavar leng körül, amelyből csak egy megoldás van: az ugrás! Ugorj ki a megszokott, omladozó kastélyodból, különben áldozattá válsz. Ne habozz, cselekedj gyorsan, hisz a döntés a te kezedben van. Térj vissza a rend világába!
Vízöntő
Eljött a nagy esélyek ideje. Október második fele hordozza a győzelmet, de hogy elérd, bátorságot, rettenthetetlenséget és döntésképességet kell tanúsítanod. Bízz magadban és a tapasztalataidban! Ne félj segítséget kérni másoktól, és sokszor a legegyszerűbb megoldást válaszd.
Halak
A következő két hétben nagyon résen kell lenned. Ha jót akarsz magadnak, most kerülj minden konfrontációt az ellenségeiddel! Ez az időszak most nem téged támogat. Fölényben vannak, nincs esélyed ellenük. Légy ravasz és eszes! Legyen elég türelmed és ellenálló erőd. Soha ne fedd fel a haditerved, mert a későbbiekben még nagyon jól tudod majd hasznosítani.
Álmodozások, hivatalos ügyek döntések
Kos
Itt az ideje az anyagi dolgokkal foglalkoznod. Ügyesen lavírozol, de ne engedd, hogy álmodozásaid elragadjanak. Fokozottan figyelj, és ne szórd sem a pénzedet, sem az energiáidat feleslegesen. Szentelj nagyobb figyelmet a kapcsolataidra — ápolásuk hosszú távú befektetés lehet. Ne engedd, hogy megvesztegessenek!
Bika
Október második fele számodra az igazságot tartogatja. Lehet ez egy hivatalos ügy vagy szerelmi szál, esetleg egy régi sérelem, ami bántotta az igazságérzetedet — de a végén mindenképp kiderül a valóság. Jobb, ha felkészülsz: lehet, nem lesz kedvedre való, viszont az lebegjen a szemed előtt, hogy ez visz majd igazán előre.
Ikrek
Most igazán szükséged lesz a döntéshozó képességedre. Ne riadj vissza a kockázatoktól és a kezdeményezéstől! Október második fele tökéletes ahhoz, hogy egy olyan egyezséget köss, amiből sokat tanulhatsz és fejlődhetsz. Légy kompromisszumképes, de ha szükséges, hozz kemény ítéletet! Figyeld a baljós jeleket, és dönts mindig logikusan.
Beteljesülnek a vágyak: ez rád vár?
Rák
Adunk valamit, és kapunk valamit — ez határozza meg a következő két hetet. Vágyaid beteljesülni látszanak, de ne légy rest áldozatot hozni, hogy elérd a céljaidat. A sok erőfeszítés és adakozás meghozza a gyümölcsét. Tarts ki, már közel a cél! Ha el is bizonytalanodnál, jusson eszedbe, mennyi lemondással, önmegtagadással és önfeláldozással jutottál el idáig.
Oroszlán
A felebaráti szeretet, a nálad gyengébbek iránti szimpátia és a jószívűség határozza meg most az időszakot. Habár szereted a jótevő szerepét játszani, sokszor érzed, hogy viszonzatlan. Segítséget kell majd nyújtanod egy rászorulónak, ami lehet anyagi támogatás vagy lelki támasz. Cselekedj tiszta szívből, de ne engedd, hogy kihasználjanak! Ezek a cselekedetek segítenek a lelki fejlődésben és abban, hogy a kijelölt úton maradj.
Szűz
Itt az ideje elengedni a múltat és a jövőbe tekinteni. Október közepétől figyelmedet csak a közelgő dolgaidra fókuszálj, és ne rágódj a múlt sérelmein. Gyógyítsd be régi lelki sebeidet, hogy könnyebben vedd az eléd gördülő akadályokat. Eleget szenvedtél — most lépj tovább! Az utolsó hetekben válj erőssé, és érvényesítsd akaratodat. Figyelj arra, hogy ne szíts viszályt és ne kelts feszültséget, mert csúnyán pórul járhatsz vele.
Kalandok, logika, összpontosítás
Mérleg
Új energiákra teszel szert, hogy feltöltődj és menetelj tovább. Október második felében lehetőséged lesz új élményeket gyűjteni. Légy merész, és most lehetsz kicsit önző is. Ötleteid megvalósíthatóvá válnak, így figyelmesnek kell lenned, hogy meglásd a lehetőségeket.
Skorpió
Már csak két hét van hátra ebből a hónapból, de téged szorít az idő. Légy összeszedett és céltudatos! Döntéseidet magabiztosan kell meghoznod — most nem fér bele, hogy tétovázol. Fontos, hogy kiállj magadért a nehéz pillanatokban is. Ne keveredj olyan dolgokba, amik nem tartoznak rád. Légy mindig logikus, és kerüld az értelmetlen harcokat.
Nyilas
Egyezség, mértékletesség, gyengédség — ezek fogják uralni október utolsó két hetét. Fontos figyelned a lelki békédre, hogy tudj összpontosítani. El kell szakítanod egy fontos köteléket, hogy aztán valami jobbat építhess fel belőle. Ne állj bosszút, kerüld a konfliktust és a viszályt! Céljaidért harcolnod kell, de ne feledd, hogy csatát nem csak erővel nyerhetsz.
Összegzés: a Komárom-Esztergom megyei csillagjegyekre jó időszak vár október második felében: pozitív változások, lehetőségek, kalandozás, az álmok valóra válása. Van azonban olyan csillagjegy, akinek erősen fókuszálnia kell, hogy megtalálja a belső békét és egységet annak érdekében, hogy az élete jó irányba haladjon.