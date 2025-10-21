Üzent a Tarot: ezt hozza az újhold a Komárom-Esztergom megyeieknek

Üzent a Tarot-kártya a Komárom-Esztergom megyeieknek. Bertók Richárd szakértő szerint - aki Kazanlár Tarot-kártyákat használ - a következőket hozza el nekünk az az újhold, ami 07.06 órakor kel fel 17.23-ig lesz velünk. Érdemes kihasználni ezt az időd, átgondolni az üzeneteket és ha van á lehetőségünk, meditálni egy kicsit.

Tarot-kártya üzent a Komárom-Esztergom megyeieknek: új kezdetek jönnek

Fotó: Bertók Richárd

Tarot-kártya üzenet: új energiák jönnek

Uralkodnod kell az életed felett. Fontos, hogy mindent kézben tarts, és figyelmed ne lankadjon. Az újhold jöttével új energiákra tehetsz szert, amit, ha ügyesen hasznosítasz – akár üzleti, akár magánéleti területen – hatalom és siker vár rád. Fontos most a stabilitás és a megbízhatóság. Itt az ajtó, amely koncentrációt és akaraterőt tesz lehetővé.

Üzenet a vezetőknek

Ne élj vissza a hatalmaddal és befolyásoddal, mert egy rossz pillanatban szabotálhatják azt. Figyelj az intuícióidra! A passzív hatalomkezelés most nagyon fontos. Ne légy hirtelen haragú, óvatosan lépkedj, és fontold meg, kinek mit árulsz el. „Hit a kitűzött célban.” – ez a mondat határozza meg ezt a holdciklust. Ha akadályokba ütközöl, ne búsulj, és ne engedd, hogy érzelmeid befolyásolják a tetteidet. Mindig maradj higgadt és megfontolt. Lehet, hogy szükséged lesz a vonzerődre, hogy elérd a céljaid – használd bátran!

A tarot egyfajta kártya, amellyel meditálnak, önismereti gyakorlatot végeznek vagy jósolnak. A tarot lapjai hidat képeznek művészet és hit, ókori hagyomány és jelenkori élet, tér és idő, mítosz és valóság, múlt, jelen és jövő között. Eredetileg feltehetően az egyiptomi főpapok beavatására szolgáló hieroglifarendszer volt, amin később a héber ábécé 22 alapbetűje jelent meg. A szimbólumok megőrzésével a XIII. században, Spanyolországban születtek meg a mai tarot ősalakjai, és ekkortól kezdték a kártyát jóslásra is használni. A hagyomány szerint a tarot az önismeret királyi útja. A tarot segítségével jobban megérthetjük önmagunkat, partnerünket, barátainkat, vagy éppen munkatársainkat. Megérthetjük, hogy mi áll egy bonyolult helyzet vagy egy számunkra nehézséget okozó probléma hátterében. A tarot megmutatja az okokat, és a lehetséges megoldásokat és segítséget nyújthat a helyes út megtalálásában.

A pénz nem boldogít

Az újhold ráébreszt, hogy a pénz nem boldogít. Sokkal, de sokkal fontosabb dolgok kerülnek most előtérbe.

Boldoggá válhatsz a sikereid által, az elismerésen keresztül, vagy akár egy baráti ölelés fontosságán keresztül. A későbbiekben, a növő Holddal együtt, ez az érzés egyre erősebb lesz benned. Engedd, hogy ez a fajta boldogság felmelegítse a szívedet, és meríts belőle erőt. Ne fukarkodj, szánj magadra időt, és élvezd mindazt, amit megteremtettél.