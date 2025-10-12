Tárolhatják majd a napsütés erejét

Dorog A városi székhelyű, Szűcs György elnökletével működő Országos Fémipari Ipartestület idei 15. e-hírlevele három témájának egyike, amely hivatkozási alapja a kemma.hu, egy rövidesen induló pályázatról szól. A Jedlik Ányos Program keretében vállalkozások összesen 50 milliárd forintot nyerhetnek el napsütésből nyert energia tárolására alkalmas rendszer kiépítésére. Szó van arról is, hogy Tatabányát is érintő beszállítói fórumsorozatot rendez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.