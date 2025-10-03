1 órája
Új korszak kezdődik a hazai egészségügyi ügyintézésben
A digitalizáció egyre erőteljesebben alakítja át az egészségügyet Magyarországon. Az elmúlt évek fejlesztései után most egy újabb, sokakat érintő területen indul el az elektronikus ügyintézés, amely megkönnyíti a betegek és az orvosok mindennapjait egyaránt.
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Portfolio Private Health Forum konferencián jelentette be, hogy a digitalizáció újabb lépéshez érkezett. Mint mondta, a korábbi megoldások – mint a digitális oltási könyv vagy a várandós gondozási kiskönyv – után hamarosan egy újabb ügykör kerül át az elektronikus térbe, lezárva ezzel egy korszakot a papíralapú ügyintézésben. Jön tehát az e-táppénzes ügyintézés, és el fog tűnni a köznyelvben kutyanyelvként is ismert táppénzes papír.
Ezért fontos az e-táppénz bevezetése
Mint azt mi is megírtuk, a táppénz változások olyan új előírásokat hoztak 2025-ben, amelyek alapjaiban változtatják meg, ki, meddig és mennyi pénzt kaphat betegség idején. Sokan most döbbentek rá, hogy a megszokott biztonság már nem ugyanaz, mint korábban. Nemrég összefoglaltuk a legfontosabb változásokat, tudnivalókat a témában, így például azt, hogy mi a különbség a táppénz és a betegszabadság között, mennyit számít a biztosítási jogviszony, de táppénz kalkulátorral is segítettünk, hogy tudják olvasóink: milyen összegre lehetnek jogosultak.
Táppénz változások 2025-ben: minden tudnivaló egy helyenA táppénz változások 2025-ben minden dolgozót érintenek - sokan most szembesülnek vele, hogy komoly pénzt veszíthetnek betegség idején.
De vissza az e-táppénzhez. Az államtitkár a bejelentéskor felidézte: az egészségügyi informatika 2022 óta része a hazai rendszernek, amelynek egyik legfontosabb eleme az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). A folyamatos fejlesztések célja, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság számára könnyebben elérhetők és hasznosíthatók legyenek az adatok.
Takács Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy bár Magyarországon már strukturált formában elérhetők a betegadatok, az európai innovációs potenciál még mindig alacsony. Úgy fogalmazott: „Amerika innovál, Ázsia gyárt, Európa pedig szabályoz” – ezért kulcskérdés, hogy a kontinens erősítse a fejlesztési képességeit az egészségügy digitalizációjában – írta meg az economx.hu is.
Az új megoldás bevezetésével a mindennapi ügyintézés egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válhat, egyúttal egy régóta használt, múlt századi módszer végleg háttérbe szorul.
Nemrég számoltunk be arról is, hogy sokan bizonytalanok abban, hogy valójában meddig lehet valaki táppénzen. Egy rövid betegség miatt néhány nap is elég, de komolyabb kórképeknél akár hónapokig elhúzódhat a keresőképtelenség. Dr. Csák Ferenc háziorvos segítségével bemutattuk a legfontosabb tudnivalókat a táppénz időtartamáról, ellenőrzéséről és szabályairól.
Meglepő, meddig írhat ki táppénzre az orvos – ismerd meg a szabályokat
Mint kiderült, a legtöbb alkalmazott számára a betegség első 15 munkanapja betegszabadság. Ez idő alatt a munkáltató fizeti a távolléti díj 70%-át. Egyéni vállalkozók és megbízási jogviszonyban dolgozók esetében betegszabadság nem jár, náluk az első naptól a táppénz lép életbe.