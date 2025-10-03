Új korszak kezdődik a hazai egészségügyi ügyintézésben

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Portfolio Private Health Forum konferencián jelentette be, hogy a digitalizáció újabb lépéshez érkezett. Mint mondta, a korábbi megoldások – mint a digitális oltási könyv vagy a várandós gondozási kiskönyv – után hamarosan egy újabb ügykör kerül át az elektronikus térbe, lezárva ezzel egy korszakot a papíralapú ügyintézésben. Jön tehát az e-táppénzes ügyintézés, és el fog tűnni a köznyelvben kutyanyelvként is ismert táppénzes papír.

Nagy változás jön a táppénz intézésében

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW

Ezért fontos az e-táppénz bevezetése

Mint azt mi is megírtuk, a táppénz változások olyan új előírásokat hoztak 2025-ben, amelyek alapjaiban változtatják meg, ki, meddig és mennyi pénzt kaphat betegség idején. Sokan most döbbentek rá, hogy a megszokott biztonság már nem ugyanaz, mint korábban. Nemrég összefoglaltuk a legfontosabb változásokat, tudnivalókat a témában, így például azt, hogy mi a különbség a táppénz és a betegszabadság között, mennyit számít a biztosítási jogviszony, de táppénz kalkulátorral is segítettünk, hogy tudják olvasóink: milyen összegre lehetnek jogosultak.