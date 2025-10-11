51 perce
Balaskó Ágnes elárulta milyen az élet a Tappancsnál
A Tappancs mindennapjai és jövőbeli tervei kerültek terítékre Podcast beszélgetésünkben. Szó esett az örökbefogadás menetéről, a felújítási törekvésekről és a támogatók szerepéről is. A Tappancs vezetője, Balaskó Ágnes részletesen beszámolt a menhely működéséről.
A Kemma.hu podcastjában ezúttal a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat helyzetéről beszélgettünk. A menhely vezetője megosztotta tapasztalatait, a kihívásokat és a közeli terveket, amelyek segítik az állatok és az ott dolgozók mindennapjait.
Mindennapok és támogatók a Tappancsnál
A Tappancs vezetője, Balaskó Ágnes a beszélgetésben elmondta, hogy a menhely folyamatosan keresi a megoldásokat az állatok jobb körülményeinek biztosítására. Az örökbefogadás folyamata egyszerű, mégis sok odafigyelést igényel, hiszen minden kutyus és cica a megfelelő gazdira vár. Külön hálásak a támogatóiknak, köztük a Kelépker KFT-nek, amely építőanyagokkal segítette a felújítási munkálatokat. A tervek közt szerepel további korszerűsítés is, hogy a menhely minél barátságosabb környezetet kínáljon.
Tatabánya állatbarát közössége többször bizonyította már, hogy mindig számíthatnak rájuk a Tappancs munkatárai, és védenceik, legyen az kutya, macska, vagy egyéb bajbajutott állat.
