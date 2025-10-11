október 11., szombat

Kemma.hu podcast

2 órája

Balaskó Ágnes elárulta milyen az élet a Tappancsnál

Címkék#Kemma podcast#tappancs#Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat#Balaskó Ágnes#menhely#állatbarát#kutya#állatvédelem#Tappancs Állatotthon

A Tappancs mindennapjai és jövőbeli tervei kerültek terítékre Podcast beszélgetésünkben. Szó esett az örökbefogadás menetéről, a felújítási törekvésekről és a támogatók szerepéről is. A Tappancs vezetője, Balaskó Ágnes részletesen beszámolt a menhely működéséről.

Veszprémi Dániel

A Kemma.hu podcastjában ezúttal a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat helyzetéről beszélgettünk. A menhely vezetője megosztotta tapasztalatait, a kihívásokat és a közeli terveket, amelyek segítik az állatok és az ott dolgozók mindennapjait.

Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat, kutya, menhely, Balaskó Ágnes, Podcast
Podcast beszélgetés Balaskó Ágnessel, a Tappancs Állatotthon vezetőjével.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mindennapok és támogatók a Tappancsnál

A Tappancs vezetője, Balaskó Ágnes a beszélgetésben elmondta, hogy a menhely folyamatosan keresi a megoldásokat az állatok jobb körülményeinek biztosítására. Az örökbefogadás folyamata egyszerű, mégis sok odafigyelést igényel, hiszen minden kutyus és cica a megfelelő gazdira vár. Külön hálásak a támogatóiknak, köztük a Kelépker KFT-nek, amely építőanyagokkal segítette a felújítási munkálatokat. A tervek közt szerepel további korszerűsítés is, hogy a menhely minél barátságosabb környezetet kínáljon.

Tatabánya állatbarát közössége többször bizonyította már, hogy mindig számíthatnak rájuk a Tappancs munkatárai, és védenceik, legyen az kutya, macska, vagy egyéb bajbajutott állat.

 

