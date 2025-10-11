Balaskó Ágnes elárulta milyen az élet a Tappancsnál

A Kemma.hu podcastjában ezúttal a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat helyzetéről beszélgettünk. A menhely vezetője megosztotta tapasztalatait, a kihívásokat és a közeli terveket, amelyek segítik az állatok és az ott dolgozók mindennapjait.

Podcast beszélgetés Balaskó Ágnessel, a Tappancs Állatotthon vezetőjével.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mindennapok és támogatók a Tappancsnál

A Tappancs vezetője, Balaskó Ágnes a beszélgetésben elmondta, hogy a menhely folyamatosan keresi a megoldásokat az állatok jobb körülményeinek biztosítására. Az örökbefogadás folyamata egyszerű, mégis sok odafigyelést igényel, hiszen minden kutyus és cica a megfelelő gazdira vár. Külön hálásak a támogatóiknak, köztük a Kelépker KFT-nek, amely építőanyagokkal segítette a felújítási munkálatokat. A tervek közt szerepel további korszerűsítés is, hogy a menhely minél barátságosabb környezetet kínáljon.

Tatabánya állatbarát közössége többször bizonyította már, hogy mindig számíthatnak rájuk a Tappancs munkatárai, és védenceik, legyen az kutya, macska, vagy egyéb bajbajutott állat.