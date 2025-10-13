Új esélyt kaptak a tappancsosok: építkezhet az állatotthon egy nagy felajánlásnak köszönhetően

A Tappancs számára minden támogatás létfontosságú, hiszen így tudják biztosítani védenceiknek a méltó körülményeket. A Kelépker Kft. felajánlásának köszönhetően most tovább fejleszthetik a menhelyet.

Hatalmas segítséget nyújtott a Kelépker Kft. a Tappancsnak.

Fotó: Balaskó Ágnes / Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat

Nagy segítség a fejlesztésekhez

A menhely vezetői szerint a felajánlás óriási előrelépést jelent a Kelépker Kft. által nyújtott segítség, hiszen a kapott anyagokból új építkezések és felújítások valósulhatnak meg. Így a mentett állatok kényelmesebb és biztonságosabb környezetben élhetnek majd.

Az állatotthon közösségi oldalán így köszönték meg a segítséget: