Új esélyt kaptak a tappancsosok: építkezhet az állatotthon egy nagy felajánlásnak köszönhetően

Hatalmas adománnyal segítette a Kelépker Kft. a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat működését. A menhely nagy mennyiségű építőanyaghoz jutott, ami új lehetőségeket nyit a fejlesztések és a korszerűsítés előtt. A Tappancs csapata nem talált szavakat.

Veszprémi Dániel

A Tappancs számára minden támogatás létfontosságú, hiszen így tudják biztosítani védenceiknek a méltó körülményeket. A Kelépker Kft. felajánlásának köszönhetően most tovább fejleszthetik a menhelyet.

Hatalmas segítséget nyújtott a Kelépker Kft. a Tappancsnak.
Fotó: Balaskó Ágnes / Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat 

Nagy segítség a fejlesztésekhez

A menhely vezetői szerint a felajánlás óriási előrelépést jelent a Kelépker Kft. által nyújtott segítség, hiszen a kapott anyagokból új építkezések és felújítások valósulhatnak meg. Így a mentett állatok kényelmesebb és biztonságosabb környezetben élhetnek majd.

Az állatotthon közösségi oldalán így köszönték meg a segítséget:

Szeretnénk köszönetet mondani a Kelépker Kft.-nek, akik rengeteg építőanyaggal láttak el minket, amiből tudunk fejlődni, építkezni. Szavakkal nem tudjuk kifejezni a hálánkat. Köszönjük a kis védenceink nevében is, ezzel nekik tudunk kedvezőbb életet biztosítani! Millió hálánk!

GALÉRIA: Építőanyagokkal lepte meg a Kelépker Kft. a Tappancs Állatotthont

Fotók: Veszprémi Dániel

Építkezhet a Tappancs

A menhely októberi projektje során felhasználásra kerülhet az építőanyag, ami többek között tartalmaz:

  • Egész kerítést elemeket
  • Téglákat
  • és Térköveket

Tatabánya állatbarát közössége a Kemma augusztusi gyűjtése során is megmutatta mire képes, és azóta is sokan fejezték ki szeretetüket. Bármilyen kicsi is, sokat számít a segítség, hiszen sok kicsi sokra megy. 

A közeljövőben tervezett programokról, és az örökbefogadás folyamatáról is beszéltünk Balaskó Ágnessel, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat vezetőjével Podcast-ünkben.

