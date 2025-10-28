Megható összefogás októberben: sorban érkezett a segítség a Tappancshoz

A tatabányai Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány évek óta azért dolgozik, hogy bajba jutott, elhagyott vagy bántalmazott állatoknak adjon második esélyt. A menhely működéséhez azonban folyamatos támogatásra van szükség – adományokra, önkéntes segítségre és szeretetre. Most ismét összefogott a város, hogy segítse a Tappancs munkáját.

Latte, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány kutyusa ellátogatott a Váci iskolába, ahol a diákoknak segített az állatvédelemről tanulni.

Segítség és önkéntesség kéz a kézben

A tatabányai Reckitt Benckiser Kft. dolgozói nemcsak adományokat gyűjtöttek a menhely számára, hanem aktívan részt is vettek a napi feladatokban. Az önkéntesek kutyákat sétáltattak, segítettek a takarításban, és rengeteg szeretetet adtak az ott élő állatoknak. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány szerint ez az odaadás hatalmas lelki támogatást is jelentett számukra.

Fiatalok példamutató adománya

A Bárdos László Gimnázium diákjai és tanárai élelmet, takarókat és különféle hasznos eszközöket gyűjtöttek a menhelyi kutyusoknak. Az intézmény tanulói felelősségteljes hozzáállással mutatták meg, hogy a jószívűség nem kor kérdése. Az adományok nagy segítséget jelentenek a mindennapi működésben, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkatársai pedig külön kiemelték a diákok lelkesedését és állatszeretetét.

Szeretet és törődés a munkanap közepén

A CIB Bank tatabányai csapata látogatott el a menhelyre, ahol nemcsak adományokat adtak át, hanem időt is szántak arra, hogy megsétáltassák a kutyusokat. A közös séta és a sok simogatás mind az emberek, mind az állatok számára feltöltő élményt jelentett. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkatársai szerint az ilyen napok bizonyítják, hogy a segítőkészség és az emberség nemcsak szavakban létezhet.

Ezeket kapta a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány a Bárdos László Gimnáziumtól, és a CIB Banktól.

Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat

Diákok, akik szívükkel segítenek

A Fellner Iskola diákjai is ellátogattak a menhelyre, ahol nagy örömmel sétáltatták a kutyákat, és testközelből tapasztalhatták meg, milyen sokat jelent egy kis figyelem és törődés. Az iskola tanulói példát mutattak empátiából és felelősségérzetből, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány pedig hálás, hogy a fiatalok ilyen nyitottsággal fordulnak az állatvédelem felé.