Állatvédelem

26 perce

Megható összefogás októberben: sorban érkezett a segítség a Tappancshoz

A tatabányai állatotthon ismét megtapasztalta, mennyi szeretet veszi körül. Az elmúlt hetekben több tatabányai cég és iskola is adományokkal, önkéntes munkával és kutyasétáltatással támogatta a menhelyet. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány hálás köszönetet mond mindenkinek, aki segített négylábú lakóiknak. Latte, a menhely kutyusa segítségével tanulhattak az állatvédelemről a Váci iskola tanulói.

Veszprémi Dániel

A tatabányai Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány évek óta azért dolgozik, hogy bajba jutott, elhagyott vagy bántalmazott állatoknak adjon második esélyt. A menhely működéséhez azonban folyamatos támogatásra van szükség – adományokra, önkéntes segítségre és szeretetre. Most ismét összefogott a város, hogy segítse a Tappancs munkáját.

Latte, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány kutyusa ellátogatott a Váci iskolába, ahol a diákoknak segített az állatvédelemről tanulni.

Segítség és önkéntesség kéz a kézben

A tatabányai Reckitt Benckiser Kft. dolgozói nemcsak adományokat gyűjtöttek a menhely számára, hanem aktívan részt is vettek a napi feladatokban. Az önkéntesek kutyákat sétáltattak, segítettek a takarításban, és rengeteg szeretetet adtak az ott élő állatoknak. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány szerint ez az odaadás hatalmas lelki támogatást is jelentett számukra.

Fiatalok példamutató adománya

A Bárdos László Gimnázium diákjai és tanárai élelmet, takarókat és különféle hasznos eszközöket gyűjtöttek a menhelyi kutyusoknak. Az intézmény tanulói felelősségteljes hozzáállással mutatták meg, hogy a jószívűség nem kor kérdése. Az adományok nagy segítséget jelentenek a mindennapi működésben, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkatársai pedig külön kiemelték a diákok lelkesedését és állatszeretetét.

Szeretet és törődés a munkanap közepén

A CIB Bank tatabányai csapata látogatott el a menhelyre, ahol nemcsak adományokat adtak át, hanem időt is szántak arra, hogy megsétáltassák a kutyusokat. A közös séta és a sok simogatás mind az emberek, mind az állatok számára feltöltő élményt jelentett. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkatársai szerint az ilyen napok bizonyítják, hogy a segítőkészség és az emberség nemcsak szavakban létezhet.

Ezeket kapta a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány a Bárdos László Gimnáziumtól, és a CIB Banktól.
Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat 

Diákok, akik szívükkel segítenek

A Fellner Iskola diákjai is ellátogattak a menhelyre, ahol nagy örömmel sétáltatták a kutyákat, és testközelből tapasztalhatták meg, milyen sokat jelent egy kis figyelem és törődés. Az iskola tanulói példát mutattak empátiából és felelősségérzetből, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány pedig hálás, hogy a fiatalok ilyen nyitottsággal fordulnak az állatvédelem felé.

Gondoskodás és figyelmesség

A Transintertop Kft. munkatársai szintén adománygyűjtést szerveztek a menhely számára. Az eledel, felszerelés és különféle eszközök hatalmas segítséget jelentenek az alapítvány számára, hiszen a mindennapi ellátás és az állatok kényelme így biztosabb alapokon állhat. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány dolgozói szerint az ilyen gesztusok nemcsak anyagi, hanem lelki támogatást is jelentenek.

Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat 

Latte kutyus és az állatvédelem tanulságai

A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány nemcsak segítséget kapott, hanem maga is adhatott. A szervezetet meghívták a tatabányai Váci Iskolába, ahol pályaválasztási előadást tartottak. A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták a menhely mindennapjairól és az állatvédelem fontosságáról szóló beszélgetést. Latte kutyus, az alapítvány négylábú nagykövete is elkísérte őket, és azonnal a gyerekek kedvencévé vált. A szervezet reméli, hogy ezzel a látogatással új, lelkes állatvédő generációkat inspirálhatott.

Egy város, amely szívén viseli a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány sorsát

A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány köszönetet mond minden támogatónak, akik időt, energiát és szeretetet áldoztak a menhely lakóira:

  • Reckitt Benckiser
  • Bárdos László Gimnázium
  • CIB Bank
  • Fellner Iskola
  • Transintertop Kft.
  • Váci Iskola

Ez az összefogása példaértékű – megmutatja, hogy Tatabányán az állatszeretet nem csupán szó, hanem közös ügy.

Ha te is szereted az állatokat, érdemes elolvasni, hogyan fogott össze egy egész város a bajba jutott négylábúakért. A tatabányai Tappancs Alapítvány története megmutatja, hogy egy kis odafigyeléssel, néhány önzetlen tettel mennyi jót lehet tenni – nemcsak az állatok, hanem az emberek szívéért is.

 

