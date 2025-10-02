október 2., csütörtök

40 perce

Ingyen kapják ezt a fontos tanfolyamot az esztergomi ovisok

Minden kisgyereknek szüksége lenne erre a fontos tanfolyamra. Esztergomban ingyen megkapják a nagycsoportos óvodások a tanfolyam lehetőségét.

Kemma.hu

Ahol szükséges, az önkormányzat buszt is biztosít az óvodások úszótanfolyamra szállításához.

Úszótanfolyam a nagycsoportos óvodásoknak nyújt lehetőséget
Forrás: Hernádi Ádám/Facebook

Ingyenes tanfolyam a kicsiknek

Mint Hernádi Ádám polgármester közösségi oldalán bejelentette: az önkormányzat idén is támogatja a gyermekek úszásoktatását. 

Szervezett oktatáson tanulnak úszni a gyerekek

A városban minden nagycsoportos óvodás – összesen 314 gyermek – részt vehet egy 10 alkalmas, kéthetes szervezett oktatáson. A gyermekek ingyenes úszásoktatása az önkormányzat támogatásának köszönhetően teljesen ingyenes.

Télen is nyitva vannak a strandok Esztergomban

Mint megírtuk, a városban ősszel és télen is vannak üzemelő strandok. Így a Szent István Strandfürdő az őszi-téli időszakban sem áll le. Ekkor egy "buborékkal", azaz védősátorral fedik be a medencét.

Az Aquasziget Élményfürdőben pedig a benti medencékben lehet pancsolni, illetve a termálvizes kiülőmedencében is hangulatos lehet az őszi-téli fürdőzés.

 

