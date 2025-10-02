40 perce
Ingyen kapják ezt a fontos tanfolyamot az esztergomi ovisok
Minden kisgyereknek szüksége lenne erre a fontos tanfolyamra. Esztergomban ingyen megkapják a nagycsoportos óvodások a tanfolyam lehetőségét.
Ahol szükséges, az önkormányzat buszt is biztosít az óvodások úszótanfolyamra szállításához.
Ingyenes tanfolyam a kicsiknek
Mint Hernádi Ádám polgármester közösségi oldalán bejelentette: az önkormányzat idén is támogatja a gyermekek úszásoktatását.
Szervezett oktatáson tanulnak úszni a gyerekek
A városban minden nagycsoportos óvodás – összesen 314 gyermek – részt vehet egy 10 alkalmas, kéthetes szervezett oktatáson. A gyermekek ingyenes úszásoktatása az önkormányzat támogatásának köszönhetően teljesen ingyenes.
Télen is nyitva vannak a strandok Esztergomban
Mint megírtuk, a városban ősszel és télen is vannak üzemelő strandok. Így a Szent István Strandfürdő az őszi-téli időszakban sem áll le. Ekkor egy "buborékkal", azaz védősátorral fedik be a medencét.
Az Aquasziget Élményfürdőben pedig a benti medencékben lehet pancsolni, illetve a termálvizes kiülőmedencében is hangulatos lehet az őszi-téli fürdőzés.