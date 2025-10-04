Hála az égi támogatásért

Egész éjjel virrasztanak, és szakadatlan pörgetik a Szentolvasót, csak néha-néha szakítva meg az imaláncot, szépítve az imádságot énekszóval. A zarándokok első útja ide vezet. Bekapcsolódnak az imádságba, hálát mondanak, beszélnek egy sort a Szűzanyával, kérve Szűz Mária áldását és mennek tovább a dolgukra. De van, aki itt éjszakázik, innen indul a másnapi csíksomlyói búcsúra.

Szűz Mária segítségét, támogatását kérik a hívők a rózsafüzér imádságban

Lourdes-ban minden nap körmenettel tisztelegnek Szűzanya előtt, aki rózsafüzérrel a kezében jelent meg Soubirous Bernadette-nek és arra kérte, imádkozza a rózsafüzért és biztasson erre másokat is. Szép szokás, hogy a rózsafüzér imádság egy-egy szakaszát az önkéntesek saját nyelvükön mondhatják el a tömeg előtt. És felemelő, szívszorító érzés az anyanyelvünkön fohászkodni Égi Édesanyánkhoz egy távoli, idegen helyen, sokféle nemzettség között mégis ugyanazt érezni: Szűz Mária bátorító, mindent megbocsátó, örökké szerető jelenlétét.

Október a rózsafüzér hónapja, október 7. pedig Rózsafüzér Királynéjának ünnepe van. Ennek gyökere 1571. október 7-ig nyúlik, a keresztény seregek törökök feletti lepantói tengeri győzelmének napjáig, melyet V. Piusz pápa és a hívő nép a Szűz Mária különös segítségének tudta be.

Könyörgés Szűz Mária támogatásáért

A rózsafüzér mai formája a hagyomány szerint Szent Domonkos rendalapítónak köszönhető, aki a 13. században, nem is olyan messze Lourdes-tól, Dél-Franciaországban sokáig fáradozott az eretnekek megtérítésén. Miután minden buzgólkodása mellett sem tudott igazi eredményeket felmutatni, a Boldogságos Szűzhöz fordult, akinek nagy tisztelője volt, és arra kérte, tanítsa meg, hogyan harcoljon a bűn és tévelygés ellen. Hagyomány szerint a Boldogságos Szűz ekkor Szent Domonkost arra az imával és prédikálással váltakozó hithirdetésre tanította, amelyből a rózsafüzér-ima mai alakja kifejlődött.

A rózsafüzér szóbéli és elmélkedő imádság összetételéből áll. Elmélkedő részét a 20 titok képezi, amely az Úr Jézus és isteni Anyjának életét, szenvedését és mennyei megdicsőülését foglalja magában. E titok szemlélése közben 1 Miatyánkot és 10 Üdvözlégyet mondunk, hozzácsatolva a Szentháromság imádást.