1 órája
Hála az égi támogatásért
A levegő sűrű és nehéz lesz, a felgyülemlett emberi érzelmek – félelmek, hit, remény, bizalom, hála – a lélekig hatolnak, miközben az ima folyamatos, s talán bele sem kapcsolódsz, kivonni mégsem tudod magad belőle: a kevés helyek egyike, ahol a Szent Rózsafüzér erejét teljes valóságában megtapasztalhatják a nem hívők is, Csíksomlyón van, a kegytemplomban, a pünkösdi búcsú előestéjén. Szűz Mária támogatását kérik.
Szűz Mária segítségét, támogatását kérik a hívők a rózsafüzér imádságban
Forrás: Veol.hu
Fotó: Fülöp Ildikó
Egész éjjel virrasztanak, és szakadatlan pörgetik a Szentolvasót, csak néha-néha szakítva meg az imaláncot, szépítve az imádságot énekszóval. A zarándokok első útja ide vezet. Bekapcsolódnak az imádságba, hálát mondanak, beszélnek egy sort a Szűzanyával, kérve Szűz Mária áldását és mennek tovább a dolgukra. De van, aki itt éjszakázik, innen indul a másnapi csíksomlyói búcsúra.
Lourdes-ban minden nap körmenettel tisztelegnek Szűzanya előtt, aki rózsafüzérrel a kezében jelent meg Soubirous Bernadette-nek és arra kérte, imádkozza a rózsafüzért és biztasson erre másokat is. Szép szokás, hogy a rózsafüzér imádság egy-egy szakaszát az önkéntesek saját nyelvükön mondhatják el a tömeg előtt. És felemelő, szívszorító érzés az anyanyelvünkön fohászkodni Égi Édesanyánkhoz egy távoli, idegen helyen, sokféle nemzettség között mégis ugyanazt érezni: Szűz Mária bátorító, mindent megbocsátó, örökké szerető jelenlétét.
Október a rózsafüzér hónapja, október 7. pedig Rózsafüzér Királynéjának ünnepe van. Ennek gyökere 1571. október 7-ig nyúlik, a keresztény seregek törökök feletti lepantói tengeri győzelmének napjáig, melyet V. Piusz pápa és a hívő nép a Szűz Mária különös segítségének tudta be.
Könyörgés Szűz Mária támogatásáért
A rózsafüzér mai formája a hagyomány szerint Szent Domonkos rendalapítónak köszönhető, aki a 13. században, nem is olyan messze Lourdes-tól, Dél-Franciaországban sokáig fáradozott az eretnekek megtérítésén. Miután minden buzgólkodása mellett sem tudott igazi eredményeket felmutatni, a Boldogságos Szűzhöz fordult, akinek nagy tisztelője volt, és arra kérte, tanítsa meg, hogyan harcoljon a bűn és tévelygés ellen. Hagyomány szerint a Boldogságos Szűz ekkor Szent Domonkost arra az imával és prédikálással váltakozó hithirdetésre tanította, amelyből a rózsafüzér-ima mai alakja kifejlődött.
A rózsafüzér szóbéli és elmélkedő imádság összetételéből áll. Elmélkedő részét a 20 titok képezi, amely az Úr Jézus és isteni Anyjának életét, szenvedését és mennyei megdicsőülését foglalja magában. E titok szemlélése közben 1 Miatyánkot és 10 Üdvözlégyet mondunk, hozzácsatolva a Szentháromság imádást.
A rózsafüzér szakaszait a titokkal megfelelőleg a tíz Üdvözlégynek, tizednek nevezzük. Az első öt titkot, amely Jézus megtestesülésére és gyermekségére vonatkozik, örvendetes rózsafüzérnek hívjuk. „A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk.” (Rosarium Virginis Mariae 21.) A következő 5 titkot, amely Jézus kínszenvedését öleli fel magában, fájdalmasnak, s végül az utolsó, Jézus és Mária megdicsőülésére vonatkozó titkokat dicsőséges rózsafüzérnek nevezzük.
A rózsafüzér van segítségünkre abban, hogy „megolvassuk”, vagyis számoljuk az elmondott imákat – innen a régies neve, Szentolvasó, vagy Olvasó.
A kezdők számára talán kissé száraznak és monotonnak tűnik ez az imádságfüzér, de ha elég kitartóak vagyunk, egyszer csak azt vesszük észre, hogy az imák gördülékenyen, könnyedén követik egymást, miközben a lelkünk egyre emelkedik és örömmel, hálával telik meg.
Hálával az Égi gondoskodásért.