október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Hála az égi támogatásért

Címkék#rózsafüzérek#ima#imádság

A levegő sűrű és nehéz lesz, a felgyülemlett emberi érzelmek – félelmek, hit, remény, bizalom, hála – a lélekig hatolnak, miközben az ima folyamatos, s talán bele sem kapcsolódsz, kivonni mégsem tudod magad belőle: a kevés helyek egyike, ahol a Szent Rózsafüzér erejét teljes valóságában megtapasztalhatják a nem hívők is, Csíksomlyón van, a kegytemplomban, a pünkösdi búcsú előestéjén. Szűz Mária támogatását kérik.

Forgács Bernadett
Hála az égi támogatásért

Szűz Mária segítségét, támogatását kérik a hívők a rózsafüzér imádságban

Forrás: Veol.hu

Fotó: Fülöp Ildikó

Egész éjjel virrasztanak, és szakadatlan pörgetik a Szentolvasót, csak néha-néha szakítva meg az imaláncot, szépítve az imádságot énekszóval. A zarándokok első útja ide vezet. Bekapcsolódnak az imádságba, hálát mondanak, beszélnek egy sort a Szűzanyával, kérve Szűz Mária áldását és mennek tovább a dolgukra. De van, aki itt éjszakázik, innen indul a másnapi csíksomlyói búcsúra.

Szűz Mária segítségét, támogatását kérik a hívők a rózsafüzér imádságban
Szűz Mária segítségét, támogatását kérik a hívők a rózsafüzér imádságban
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

Lourdes-ban minden nap körmenettel tisztelegnek Szűzanya előtt, aki rózsafüzérrel a kezében jelent meg Soubirous Bernadette-nek és arra kérte, imádkozza a rózsafüzért és biztasson erre másokat is. Szép szokás, hogy a rózsafüzér imádság egy-egy szakaszát az önkéntesek saját nyelvükön mondhatják el a tömeg előtt. És felemelő, szívszorító érzés az anyanyelvünkön fohászkodni Égi Édesanyánkhoz egy távoli, idegen helyen, sokféle nemzettség között mégis ugyanazt érezni: Szűz Mária bátorító, mindent megbocsátó, örökké szerető jelenlétét.

Október a rózsafüzér hónapja, október 7. pedig Rózsafüzér Királynéjának ünnepe van. Ennek gyökere 1571. október 7-ig nyúlik, a keresztény seregek törökök feletti lepantói tengeri győzelmének napjáig, melyet V. Piusz pápa és a hívő nép a Szűz Mária különös segítségének tudta be.

Könyörgés Szűz Mária támogatásáért

A rózsafüzér mai formája a hagyomány szerint Szent Domonkos rendalapítónak köszönhető, aki a 13. században, nem is olyan messze Lourdes-tól, Dél-Franciaországban sokáig fáradozott az eretnekek megtérítésén. Miután minden buzgólkodása mellett sem tudott igazi eredményeket felmutatni, a Boldogságos Szűzhöz fordult, akinek nagy tisztelője volt, és arra kérte, tanítsa meg, hogyan harcoljon a bűn és tévelygés ellen. Hagyomány szerint a Boldogságos Szűz ekkor Szent Domonkost arra az imával és prédikálással váltakozó hithirdetésre tanította, amelyből a rózsafüzér-ima mai alakja kifejlődött.

A rózsafüzér szóbéli és elmélkedő imádság összetételéből áll. Elmélkedő részét a 20 titok képezi, amely az Úr Jézus és isteni Anyjának életét, szenvedését és mennyei megdicsőülését foglalja magában. E titok szemlélése közben 1 Miatyánkot és 10 Üdvözlégyet mondunk, hozzácsatolva a Szentháromság imádást.

A rózsafüzér szakaszait a titokkal megfelelőleg a tíz Üdvözlégynek, tizednek nevezzük. Az első öt titkot, amely Jézus megtestesülésére és gyermekségére vonatkozik, örvendetes rózsafüzérnek hívjuk. „A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk.” (Rosarium Virginis Mariae 21.) A következő 5 titkot, amely Jézus kínszenvedését öleli fel magában, fájdalmasnak, s végül az utolsó, Jézus és Mária megdicsőülésére vonatkozó titkokat dicsőséges rózsafüzérnek nevezzük. 

A rózsafüzér van segítségünkre abban, hogy „megolvassuk”, vagyis számoljuk az elmondott imákat – innen a régies neve, Szentolvasó, vagy Olvasó.

A kezdők számára talán kissé száraznak és monotonnak tűnik ez az imádságfüzér, de ha elég kitartóak vagyunk, egyszer csak azt vesszük észre, hogy az imák gördülékenyen, könnyedén követik egymást, miközben a lelkünk egyre emelkedik és örömmel, hálával telik meg.

Hálával az Égi gondoskodásért.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu