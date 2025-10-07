Lélegzetelállító látvány: itt a szuperhold +Fotó

Október első napjaiban újabb látványos égi jelenség érkezik: szuperhold ragyogja be az őszi eget. A Hold fénye ezúttal a szüreti időszakhoz kötődik, és sokak szerint nemcsak a látvány, hanem az általa közvetített energia is különleges. Akárcsak a vérhold vagy az eperhold idején, most is érdemes lesz az égre tekinteni – akár spirituális, akár csillagászati szempontból.

A szuperhold különlegesen nagy és fényes látványt nyújt

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A szüreti hold üzenete: hála és betakarítás

A régi földműves kultúrák a mostani teliholdat a betakarítás idejéhez kötötték, ezért nevezik Harvest Moonnak, vagyis szüreti holdnak. A Hold fénye ilyenkor hosszabb ideig világítja be az éjszakát, így hajdanán a gazdák a fényénél is dolgozhattak. 2025-ben ez a Hold ráadásul a Földhöz is közelebb kerül, így szuperholdként jelenik meg: nagyobbnak és fényesebbnek tűnik majd a megszokottnál. A legszebb látványra holdkelte után számíthatunk, amikor narancsos-aranyló fénybe borítja az eget – olvasható a veol.hu oldalán.