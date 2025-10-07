38 perce
Lélegzetelállító látvány: itt a szuperhold +Fotó
Október első napjaiban újabb különleges égi jelenség tűnik fel az égen. A szuperhold ezúttal a szüreti időszakhoz kötődik, és különleges energiákat, valamint látványos égi játékot ígér.
Október első napjaiban újabb látványos égi jelenség érkezik: szuperhold ragyogja be az őszi eget. A Hold fénye ezúttal a szüreti időszakhoz kötődik, és sokak szerint nemcsak a látvány, hanem az általa közvetített energia is különleges. Akárcsak a vérhold vagy az eperhold idején, most is érdemes lesz az égre tekinteni – akár spirituális, akár csillagászati szempontból.
A szüreti hold üzenete: hála és betakarítás
A régi földműves kultúrák a mostani teliholdat a betakarítás idejéhez kötötték, ezért nevezik Harvest Moonnak, vagyis szüreti holdnak. A Hold fénye ilyenkor hosszabb ideig világítja be az éjszakát, így hajdanán a gazdák a fényénél is dolgozhattak. 2025-ben ez a Hold ráadásul a Földhöz is közelebb kerül, így szuperholdként jelenik meg: nagyobbnak és fényesebbnek tűnik majd a megszokottnál. A legszebb látványra holdkelte után számíthatunk, amikor narancsos-aranyló fénybe borítja az eget – olvasható a veol.hu oldalán.
A természet üzenete: a Hold és a csillagok tánca
Ahogy korábbi cikkeinkben az eperhold és a vérhold idején is írtuk, minden telihold más üzenetet hordoz. Az eperhold idején a lelki tisztulás és elengedés, a vérholdnál az átalakulás és a változás volt középpontban. A szüreti szuperhold ezek után a hála és beérés időszaka – amikor számot vethetünk az év eredményeivel, és felkészülhetünk a csendesebb őszi hónapokra. A csillagászati eseményeket ezúttal a Drakonidák meteorraj teszi teljessé: október 8-án akár 10 hullócsillagot is láthatunk óránként, ha szerencsénk van a felhőkkel.
Spirituális hatások és megfigyelési tippek
Tudományosan ugyan nem bizonyított, hogy a telihold – különösen, ha szuperholdról van szó – hatással van az emberi szervezetre, sokan mégis tapasztalnak változást: nehezebb elalvást, fokozott érzékenységet, álmatlan éjszakákat. A spirituális irányzatok szerint ilyenkor érdemes lelassulni, csendes helyet keresni, akár egy rövid meditációt végezni, vagy egyszerűen csak kémlelni az eget. A vérhold idején már javasoltuk: a keleti kilátással rendelkező magaslatokról tisztábban látszik a Hold, és a szabad szem is elegendő a megfigyeléséhez. Most sincs ez másként – október 7–8-án különleges élmény vár mindazokra, akik egy kis időre elcsendesednek és felnéznek az égre.