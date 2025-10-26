Isten éltesse! 90 éves lett Komárom szeretett tanítónője, Manci néni

Komáromban ismét egy szép életutat ünnepeltek: Hegyi Istvánnét, azaz Manci nénit köszöntötte a város vezetése 90. születésnapja alkalmából. A jeles napon Molnár Attila polgármester és Dombay Gábor önkormányzati képviselő látogatta meg az ünnepeltet, virággal és ajándékkal kedveskedve neki.

A 90. születésnapja alkalmából emléklapot vehetett át otthonában a városvezetéstől Manci néni

Forrás: Facebook/Komárom

90. születésnapját ünnepelte Manci néni

Hegyi Istvánné, leánykori nevén Rába Mária 1935. október 18-án született Székesfehérváron, de gyermekkora óta Komáromot tekinti otthonának. Szülei vasutasok voltak, így a pontosság és a felelősségteljes munka szeretete már gyermekként természetes volt számára. A Klapka Általános Iskolában kezdte tanulmányait, és már akkor tudta, hogy a tanítás lesz az ő hivatása, ovasható a köszöntéséről szóló városi Facebook-posztban.

A győri Tanítóképző Főiskola elvégzése után – szinte sorsszerűen – visszatért Komáromba, és éppen abban az iskolában kezdett tanítani, ahol maga is diák volt.

Több mint három évtizeden át nevelte, tanította és bátorította a gyerekeket, mindig türelemmel és szeretettel. Tanítványai közül sokan ma is hálával emlegetik, és nem felejtették el a „szigorúan kedves” tanítónőt, aki mindig hitt bennük.

Család és szeretet veszi körül

Manci néninek egy fia, két unokája és három dédunokája van, akik mind büszkék rá és szeretettel ünnepelték vele ezt a kerek születésnapot. Az ünnepelt Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot is átvehette, mely a szépkorú polgárok iránti tisztelet jele.

Hegyi Istvánné Manci néni jókedvűen mesélt életéről dr. Molnár Attila polgármesternek és unokájának, Renátának

Forrás: Facebook/Komárom

„Nagyon fontos, hogy az ember szeresse, amit csinál”

A derűs, energikus Manci néni unokájával, Renátával együtt várta a vendégeket. Mint mondta, már napok óta készült a különleges alkalomra. Szívesen mesélt gyermekkoráról, tanári hivatásáról, és azt is elárulta, hogy a hosszú élet titka szerinte a szeretet és az aktivitás. A város vezetői pohárköszöntővel kívántak neki további boldog éveket, jó egészséget és sok örömöt szerettei körében.

Érdekesség, hogy két évvel ezelőtt szintén egy Manci néni nevű komáromi hölgyet köszöntöttek 90. születésnapja alkalmából, illetve 2022-ben Ászáron ünnepelte 95. születésnapját a település akkori legidősebb lakója, Lengyel Jenőné – úgy tűnik, a városban és annak környékén a Manci nénik mindig különleges helyet foglalnak el a közösség szívében.