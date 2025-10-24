Nagy segítséget kérnek a baji sztrókos kislány, Kinga szülei

A nap még melegen süt, a falevelek aranybarnán csillognak, és a kis Kinga pedig csendben ül a speciális babakocsijában. Édesanyja, Gabi óvatosan igazítja meg a pulóverét, majd finoman megsimogatja a kislány karját. Kinga nem szól, csak nézi a fákat, hallgatja a madarakat. Már másfél éve van éber kómában. A sztrókos kislány szülei most segítséget kérnek.

A baji sztrókos kislányt, Kingát az édesanyja babakocsival tudja elvinni csak sétálni. Gabi most jogosítványt szeretne szerezni, hogy a a fővárosba is eljussanak fejlesztésekre

Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

Ha jó idő van, Gabi minden nap sétálni viszi. A legtöbbször az iskolához mennek, ahová Kinga bátyja jár. A kapunál megállnak, integetnek, beszélgetnek a régi ovistársak szüleivel, aztán a játszótér felé veszik az irányt.

Segítséget kérnek a sztrókos kislány szülei

– A gyerekek sokszor odajönnek, köszönnek neki, de Kinga már nem tud válaszolni – mondja csendesen az édesanya. – Ott ül a babakocsiban, és csak néz. Én pedig próbálom úgy alakítani a napját, hogy boldog legyen, amennyire csak lehet.

Kinga történetét sokan ismerik: a baji kislány súlyos Moyamoya-szindrómával küzd, ami az agyi erek elzáródásával jár. A betegség több sztrókot is okozott nála, és egy rosszul sikerült műtét után éber kómába került. Bár teste többnyire mozdulatlan, szülei bíznak benne, hogy Kinga sokmindent ért, és van amikor reagál a hangokra, az érintésekre, az ismerős dallamokra. Az orvosok szerint azonban a kislány az éber kóma foglya.



A család azóta mindent elkövet, hogy a kislány állapota javuljon. Fejlesztő pedagógusok járnak hozzá, akupunktúrás kezeléseken vesz részt, és otthon is tornáztatják. De a legtöbb speciális terápia csak távol, több várossal odébb elérhető.

– Nagy szükségünk lenne arra, hogy én is tudjak vezetni – mondja Gabi. – János, Kinga édesapja dolgozik, ő az egyetlen kereső, én pedig egész nap Kingát ápolom. Sokszor éjszaka is kelek hozzá. Az ápolási díjból éppen csak a rezsit és az alapvető kiadásokat tudjuk fizetni.