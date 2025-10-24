1 órája
Nagy segítséget kérnek a baji sztrókos kislány, Kinga szülei
Minden szülő arra vágyik, hogy gyermeke boldog legyen, és megadhasson neki mindent, ami ehhez kell. Ám sokszor éppen azok kerülnek szinte leküzdhetetlen akadályok elé, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a támogatásra. Most a baji sztrókos kislány, Kinga szülei kérnek segítséget.
A nap még melegen süt, a falevelek aranybarnán csillognak, és a kis Kinga pedig csendben ül a speciális babakocsijában. Édesanyja, Gabi óvatosan igazítja meg a pulóverét, majd finoman megsimogatja a kislány karját. Kinga nem szól, csak nézi a fákat, hallgatja a madarakat. Már másfél éve van éber kómában. A sztrókos kislány szülei most segítséget kérnek.
Ha jó idő van, Gabi minden nap sétálni viszi. A legtöbbször az iskolához mennek, ahová Kinga bátyja jár. A kapunál megállnak, integetnek, beszélgetnek a régi ovistársak szüleivel, aztán a játszótér felé veszik az irányt.
Segítséget kérnek a sztrókos kislány szülei
– A gyerekek sokszor odajönnek, köszönnek neki, de Kinga már nem tud válaszolni – mondja csendesen az édesanya. – Ott ül a babakocsiban, és csak néz. Én pedig próbálom úgy alakítani a napját, hogy boldog legyen, amennyire csak lehet.
Kinga történetét sokan ismerik: a baji kislány súlyos Moyamoya-szindrómával küzd, ami az agyi erek elzáródásával jár. A betegség több sztrókot is okozott nála, és egy rosszul sikerült műtét után éber kómába került. Bár teste többnyire mozdulatlan, szülei bíznak benne, hogy Kinga sokmindent ért, és van amikor reagál a hangokra, az érintésekre, az ismerős dallamokra. Az orvosok szerint azonban a kislány az éber kóma foglya.
A család azóta mindent elkövet, hogy a kislány állapota javuljon. Fejlesztő pedagógusok járnak hozzá, akupunktúrás kezeléseken vesz részt, és otthon is tornáztatják. De a legtöbb speciális terápia csak távol, több várossal odébb elérhető.
– Nagy szükségünk lenne arra, hogy én is tudjak vezetni – mondja Gabi. – János, Kinga édesapja dolgozik, ő az egyetlen kereső, én pedig egész nap Kingát ápolom. Sokszor éjszaka is kelek hozzá. Az ápolási díjból éppen csak a rezsit és az alapvető kiadásokat tudjuk fizetni.
A gyógyszerek pedig hatalmas terhet rónak rájuk: Kinga életmentő készítményei havonta körülbelül 40 ezer forintba kerülnek, amire mindössze 6 ezer forint támogatást kapnak. A különböző fejlesztéseket is a család spórolja ki a konyhapénzből. Bár szűkösen, de mindenre jut pénz, ami kis reményt adhat. Azonban mégis van egy olyan elérhetetlennek tűnő akadály, ami miatt Kingának nem tudnak megadni minden támogatást. Ugyanis csak Kinga édesapjának van jogosítványa, így ő viszi kislányát a különböző vizsgálatokra és fejlesztésekre. Ha tudja.
– Már az is nagy segítség lenne, ha a jogosítványt meg tudnám szerezni – mondja Gabi elcsukló hangon. – Nagyon szeretném, ha elvihetném őt úszásterápiára. Ott sok hasonló sorsú gyermeket fejlesztenek, és hiszem, hogy Kingának is jót tenne. Az autó adott, csak épp én nem vezethetek.
GALÉRIA: Hétéves lett a baji sztrókos kislány, Kinga (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A család most abban bízik, hogy akadnak jó szívű emberek, akik segítenek valóra váltani ezt az apró, mégis mindent jelentő álmot. Mert ahogy az édesanya mondja:
– Nem vágyunk nagy dolgokra. Csak arra, hogy Kinga jobban lehessen, és kicsit könnyebb legyen az élete.