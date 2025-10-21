53 perce
Szívszorító videó és fotók: 7 éves lett az éberkómában élő Kinga
Kinga 7 éves lett. Azonban az ő születésnapi zsúrja különleges volt. A baji kislány már a második születésnapját tölti az ágyban fekve, éberkómában. A sztrókos kislány szülei azonban másfél évvel a műtét után sem adják fel a reményt.
Bár táncolni, énekelni és az ajándékokat kinyitni már nem tudta, a szülei, rokonai és barátai most sem feledkeztek meg Kingáról, aki a speciális ágyában fekve csendes "szemlélője" volt a zsúrjának. Lufikkal, zenével és szeretettel vették körül, mert minden eltelt nap ajándék számukra. Kinga pedig – ha csak egy pillanatra is – megérezte ezt a szeretetet. A sztrókos kislány története sokakat megérintett.
Kinga még a tortát is megkóstolhatta, igaz, csak a krémet. Édesanyja óvatosan kente meg a kislány ajkát a kanállal, és figyelte, ahogy Kinga arcán finom mosoly fut végig.
Meglátogattuk a sztrókos kislányt
– Csak szondán keresztül szabad etetni, mert ha félrenyel, abból tüdőgyulladás lehet – magyarázza Gabi, az édesanyja. – Sajnos az elmúlt hónapokban kétszer is megbetegedett emiatt, és ez nagyon veszélyes. Egy ilyen fertőzés akár újabb sztrókot is kiválthat nála, ami végzetes lehetne. Mégis, mi minden nap próbálunk örülni annak, amit elértünk vele.
Kinga történetét már sokan ismerik: a kislány Moyamoya-szindrómával küzd, egy ritka érrendszeri betegséggel, amely az agyi verőerek beszűkülését okozza, így bármikor sztrókot idézhet elő. Az elmúlt évek során Kingát hét alkalommal érte agyvérzés. Minden egyes alkalommal újra kellett tanulnia mosolyogni, reagálni, megfogni valamit. Az édesanyja szavaival: „minden sztrók után egy új Kinga jött haza a kórházból”.
Ma már nem tud járni, ülni is csak néhány másodpercig képes. De mégis, minden apró mozdulat, minden tekintet, minden szó, amit kiejt, győzelemnek számít. Az orvosok szerint az éberkóma rabságába került.
– A napokban például meg tudta tartani magát egy kicsit ülve – meséli Gabi, és a hangja egyszerre fáradt és büszke. – Ez hatalmas dolog, mert ilyenkor könnyebb őt öltöztetni, mosdatni. Minden kis előrelépésért hálásak vagyunk.
A mindennapok mostanra a teljes család életét meghatározzák. Kinga nem tud kádba ülni, ezért édesanyja az ágyban fürdeti, vízálló lepedővel, vödörrel, törölközőkkel felszerelkezve.
Orvosi műhibaperes ügyvédet keres Kinga családja
– Úszik a szoba ilyenkor – mondja nevetve, majd hozzáteszi: – A hajmosás külön lelki felkészülést igényel tőlünk, de megoldjuk, ahogy minden mást is. A fogmosásnál például vizes fogkefével öblítek, mert ő nem tud. De az epres fogkrémet szereti – mosolyodik el, miközben megsimogatja a lánya arcát.
Kinga már "iskolás"
A kis baji lány közben iskolás lett – a maga különleges módján. Két fejlesztő pedagógus jár hozzá rendszeresen: egyikük az érzékelést, tapintást, mozdulatokat fejleszti, a másik a kreatív foglalkozásokban segít.
– Legutóbb festett is Kingussal – meséli az anyuka. – A kezét használták ecsetként, és olyan szépen csinálta, mintha mindig is így festett volna.
A család most abban bízik, hogy Kinga hamarosan eljut a Borsó Házba, ahol komplex, intenzív fejlesztés várhat rá.
– Sok jót hallottam róla, csodákat tettek már más gyerekekkel is – mondja Gabi. – Ezért is szeretnénk létrehozni egy alapítványt, hogy Kinga fejlesztését és a terápiáit támogatni tudjuk. Mert minden apró segítség számít.
GALÉRIA: Hétéves lett a baji sztrókos kislány, Kinga (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Kinga története nem a könnyekről, hanem a kitartásról, az anyai szeretetről és a csodákba vetett hitről szól. Minden nap egy új küzdelem – de minden mosoly, minden pici előrelépés új reményt ad. És ahogy az édesanya mondja:
– Amíg mosolyog, addig tudjuk, hogy még mindig velünk van. És mi soha nem adjuk fel.