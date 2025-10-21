Szívszorító videó és fotók: 7 éves lett az éberkómában élő Kinga

Bár táncolni, énekelni és az ajándékokat kinyitni már nem tudta, a szülei, rokonai és barátai most sem feledkeztek meg Kingáról, aki a speciális ágyában fekve csendes "szemlélője" volt a zsúrjának. Lufikkal, zenével és szeretettel vették körül, mert minden eltelt nap ajándék számukra. Kinga pedig – ha csak egy pillanatra is – megérezte ezt a szeretetet. A sztrókos kislány története sokakat megérintett.

A baji sztrókos kislány, Kinga már a második születésnapját ünnepelte a speciális ágyában fekve

Forrás: beküldött

Kinga még a tortát is megkóstolhatta, igaz, csak a krémet. Édesanyja óvatosan kente meg a kislány ajkát a kanállal, és figyelte, ahogy Kinga arcán finom mosoly fut végig.

Meglátogattuk a sztrókos kislányt

– Csak szondán keresztül szabad etetni, mert ha félrenyel, abból tüdőgyulladás lehet – magyarázza Gabi, az édesanyja. – Sajnos az elmúlt hónapokban kétszer is megbetegedett emiatt, és ez nagyon veszélyes. Egy ilyen fertőzés akár újabb sztrókot is kiválthat nála, ami végzetes lehetne. Mégis, mi minden nap próbálunk örülni annak, amit elértünk vele.