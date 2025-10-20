október 20., hétfő

Múltidéző

40 perce

Volt idő, mikor mindenki hajnalig táncolt - retró fotókon Tatabánya legendás szórakozóhelyei

Címkék#Tatabánya#Bányász Vígadó#Calipso#Club 2000

Volt idő, amikor minden hétvégén szólt a zene, és a város éjszakái a táncról szóltak. A szórakozóhely Tatabányán akkor nemcsak egy helyet jelentett, hanem egy életérzést – a fiatalság, a szabadság és a jókedv szimbólumát.

A régi idők Tatabányája tele volt élettel: zenés estek, táncos mulatságok és hajnalig tartó baráti összejövetelek határozták meg a hétvégéket. Egy-egy szórakozóhely Tatabányán igazi közösségi térnek számított – a Bányász Vígadó, a Hét törpe, az Akácfa büfé vagy a Táncplacc neve hallatán ma is sokan nosztalgiával emlékeznek. Fortepan-fotók, helyi gyűjtemények és visszaemlékezések segítségével most felidézzük, milyen volt, amikor a város valóban élt, és minden utcasarokból szólt a zene.

Retró fotókon sok-sok legendás szórakozóhely Tatabányán
Retró fotókon sok-sok legendás szórakozóhely Tatabányán
Forrás: Fortepan/Dallos István

A szórakozóhely Tatabányán több volt, mint kocsma: minden generáció otthon volt

A hetvenes–nyolcvanas években Tatabánya igazi bulivárossá vált: az Ifipark, a Tonett, a Calipso, a Club 2000, a Gladiátor, a Carapax és a TAHO a város legendás helyei közé tartoztak. Nyáron szabadtéri táncestek, télen bálok és klubkoncertek várták a közönséget. Ezek a helyek nemcsak szórakozást kínáltak, hanem közösséget is teremtettek – és örökre beírták magukat Tatabánya történetébe.

GALÉRIA: Legendás tatabányia kocsmák, vendéglők retró fotókon

Fotók: Dallos István, Tatabányai Múzeum, Fortepan, Dolgozók Lapja

Sokaknak a fiatalság legszebb emlékei kötődnek egy-egy jól ismert szórakozóhelyhez, ahol az éjszakák végtelennek tűntek. Tata kedvenc szórakozóhelyei, mint a Lovas Video Diszkó, a Broadway, vagy a Pléh Csárda, generációkat kötöttek össze a zenén és a baráti találkozásokon keresztül.

