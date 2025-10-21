október 21., kedd

Orsolya névnap

10°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diszkó

1 órája

Íme a TOP 3 legjobb szórakozóhely, itt buliztak hatalmasat a Komárom-Esztergomiak

Címkék#Zenith#szórakozóhely#buli#vadorzó#flamingó#diszkó

Te hol partyzol hatalmasakat, vagy hol voltak felejthetetlen élményeid? Azt kérdeztük olvasóinktól, melyik volt a legjobb diszkó vármegyénkben. Íme a TOP 3 szórakozóhely Komárom-Esztergomban ezek voltak a legjobbak.

Kemma.hu

Minden nap teszünk fel egy kérdést olvasóinknak, a Facebook-oldalunkon, és vasárnap az kérdeztük tőletek, hogy: melyik volt a kedvenc szórakozóhelyed Komárom-Esztergom vármegyében akár a múltból, akár a jelenből? A kommentek ellepték a bejegyzést, és több száz válasz kaptunk, rengeteg retró név került elő. És most összeszedtük melyik volt a három legjobb szórakozóhely Komárom-Esztergomban.

Szórakozóhely Komárom-Esztergom
Szórakozóhely Komárom-Esztergomban, ez volt mindenki kedvence
Forrás: Facebook/Antonyo

Ez volt a TOP 3 szórakozóhely Komárom-Esztergomban

1. Zenith

A toplista élén toronymagasan a tokodaltárói buliközpont végzett. A 2000-es években Bárány Attila, Tommy-B, Sterbinszky, és a hazai DJ-k színe java itt keverte a zenét. Ez volt a Dorog és Esztergom környéki emberek kedvenc diszkója. Sokan írták, hogy ott nőttek fel, mások szerint pedig a legjobb bulik mindig ott voltak. 

Világi volt, a leges legjobb!

Elképesztő felvételeket is találtunk az altárói buliközpontból.

2. Lovas Video Diszkó

A második helyet a tatai diszkó szerezte meg, amelyről nosztalgikusan, de mosolyogva írták a kommentelők: „Ja, de rég volt!” és „Ott mindenki ismerte egymást.” A hely mára bezárt, de a neve összeforrt a tatabányai és tatai éjszakai élet aranykorával.

3. Vadorzó

A dobogó harmadik fokán Tatabánya szórakozóhelye áll, amit sokan szívükbe zártak, mint a legjobb korszak szimbólumát.

A régi idők Tatabányája tele volt élettel és össze is szedtük a régi idők legendás helyeit képeken.

A listán még gyakran feltűnt a komáromi Flamingó, a Club 2000, ami Tatabányán volt, a Pikantó és a Carapax is, ezek a nevek nemcsak helyeket jelentenek, hanem generációk közös emlékeit.

De sajnos az is igaz, hogy a felsoroltak közül a legtöbb hely már bezárt, újabb diszkók és szórakozó helyek pedig nem nyíltak helyettük. Volt, olyan már hogy megkérdeztük mit utálnak a legjobban az emberek Tatabányában és nagyon sokan hozták fel, hogy nincs semmilyen szórakozási lehetőség. Sokak szerint már 18–19 óra körül leáll az élet és szellemváros lesz a helyből.

Az a szomorú h a kommentekben felsorolt helyek 90%-a már bezárt pedig néha milyen jó is volt kicsit kimozdulni. 

– jegyezte meg az egyik hozzászóló.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu