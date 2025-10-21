1 órája
Íme a TOP 3 legjobb szórakozóhely, itt buliztak hatalmasat a Komárom-Esztergomiak
Te hol partyzol hatalmasakat, vagy hol voltak felejthetetlen élményeid? Azt kérdeztük olvasóinktól, melyik volt a legjobb diszkó vármegyénkben. Íme a TOP 3 szórakozóhely Komárom-Esztergomban ezek voltak a legjobbak.
Minden nap teszünk fel egy kérdést olvasóinknak, a Facebook-oldalunkon, és vasárnap az kérdeztük tőletek, hogy: melyik volt a kedvenc szórakozóhelyed Komárom-Esztergom vármegyében akár a múltból, akár a jelenből? A kommentek ellepték a bejegyzést, és több száz válasz kaptunk, rengeteg retró név került elő. És most összeszedtük melyik volt a három legjobb szórakozóhely Komárom-Esztergomban.
Ez volt a TOP 3 szórakozóhely Komárom-Esztergomban
1. Zenith
A toplista élén toronymagasan a tokodaltárói buliközpont végzett. A 2000-es években Bárány Attila, Tommy-B, Sterbinszky, és a hazai DJ-k színe java itt keverte a zenét. Ez volt a Dorog és Esztergom környéki emberek kedvenc diszkója. Sokan írták, hogy ott nőttek fel, mások szerint pedig a legjobb bulik mindig ott voltak.
Világi volt, a leges legjobb!
Elképesztő felvételeket is találtunk az altárói buliközpontból.
A magyar DJ nosztalgiázott: erre buliztatok a legendás tokodaltárói diszkóban
2. Lovas Video Diszkó
A második helyet a tatai diszkó szerezte meg, amelyről nosztalgikusan, de mosolyogva írták a kommentelők: „Ja, de rég volt!” és „Ott mindenki ismerte egymást.” A hely mára bezárt, de a neve összeforrt a tatabányai és tatai éjszakai élet aranykorával.
Íme Tata kedvenc szórakozóhelyei, diszkói, bulihelyei - egy város siratja őket
3. Vadorzó
A dobogó harmadik fokán Tatabánya szórakozóhelye áll, amit sokan szívükbe zártak, mint a legjobb korszak szimbólumát.
A régi idők Tatabányája tele volt élettel és össze is szedtük a régi idők legendás helyeit képeken.
Volt idő, mikor mindenki hajnalig táncolt - retró fotókon Tatabánya legendás szórakozóhelyei
A listán még gyakran feltűnt a komáromi Flamingó, a Club 2000, ami Tatabányán volt, a Pikantó és a Carapax is, ezek a nevek nemcsak helyeket jelentenek, hanem generációk közös emlékeit.
De sajnos az is igaz, hogy a felsoroltak közül a legtöbb hely már bezárt, újabb diszkók és szórakozó helyek pedig nem nyíltak helyettük. Volt, olyan már hogy megkérdeztük mit utálnak a legjobban az emberek Tatabányában és nagyon sokan hozták fel, hogy nincs semmilyen szórakozási lehetőség. Sokak szerint már 18–19 óra körül leáll az élet és szellemváros lesz a helyből.
Az a szomorú h a kommentekben felsorolt helyek 90%-a már bezárt pedig néha milyen jó is volt kicsit kimozdulni.
– jegyezte meg az egyik hozzászóló.
