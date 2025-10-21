Íme a TOP 3 legjobb szórakozóhely, itt buliztak hatalmasat a Komárom-Esztergomiak

Minden nap teszünk fel egy kérdést olvasóinknak, a Facebook-oldalunkon, és vasárnap az kérdeztük tőletek, hogy: melyik volt a kedvenc szórakozóhelyed Komárom-Esztergom vármegyében akár a múltból, akár a jelenből? A kommentek ellepték a bejegyzést, és több száz válasz kaptunk, rengeteg retró név került elő. És most összeszedtük melyik volt a három legjobb szórakozóhely Komárom-Esztergomban.

Szórakozóhely Komárom-Esztergomban, ez volt mindenki kedvence

Forrás: Facebook/Antonyo

Ez volt a TOP 3 szórakozóhely Komárom-Esztergomban

1. Zenith

A toplista élén toronymagasan a tokodaltárói buliközpont végzett. A 2000-es években Bárány Attila, Tommy-B, Sterbinszky, és a hazai DJ-k színe java itt keverte a zenét. Ez volt a Dorog és Esztergom környéki emberek kedvenc diszkója. Sokan írták, hogy ott nőttek fel, mások szerint pedig a legjobb bulik mindig ott voltak.

Világi volt, a leges legjobb!

Elképesztő felvételeket is találtunk az altárói buliközpontból.