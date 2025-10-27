Szőnyi Ferenc visszatér Komáromba – TransCanada Ultra filmvetítés és közönségtalálkozó

A komáromi Jókai Mozi ezúttal nemcsak egy filmet, hanem egy inspiráló életutat is bemutat a nézőknek. A Mindfreek Productions új alkotása, a TransCanada Ultra nem csupán Szőnyi Ferenc sportteljesítményről szól – hanem az emberi kitartás, hit és mentális erő határainak feszegetéséről. A filmvásznon egy olyan történet elevenedik meg, amely bizonyítja: a lehetetlen is elérhető, ha elég elszántak vagyunk.

Szőnyi Ferenc, a komáromi vasember 12 500 kilométert tett meg 45 nap alatt Kanadában a TransCanada Ultra során.

Forrás: Facebook/Komárom

Szőnyi Ferenc - egy ember, aki újra és újra átlépi a határait

Szőnyi Ferenc neve fogalom az ultrasport világában. A komáromi sportember – akit sokan csak „Racemachine”-ként ismernek – többszörös világbajnok ultratriatlonista, aki nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is extrém kihívásokat vállal. A TransCanada Ultra során 45 nap alatt 12 500 kilométert tett meg Kanadában, elképesztő kitartással és mentális erővel.

Filmvásznon a világ egyik legnehezebb kihívása

A TransCanada Ultra című film ezt az embert próbáló utat mutatja be – a magányos kilométereket, a fizikai fájdalmat, és azokat a pillanatokat, amikor csak az akarat és a hit tartja mozgásban az embert. A film nemcsak sportdokumentum, hanem mély emberi történet is, amely arra inspirál, hogy a nézők a saját határaikat is újraértelmezzék.

Közönségtalálkozó és dedikálás a Jókai moziban

A vetítés után Szőnyi Ferenc személyesen válaszol a közönség kérdéseire, és mesél a kulisszák mögötti élményekről, a mentális felkészülésről és arról, mit tanult önmagáról az út során. A program része dedikálás, közös fotózkodás, valamint a sportoló „Vasember” című könyvének vására is.

Filmpremier

Mint arról korábban már beszámoltunk, a film szeptemberi előzetesét hatalmas érdeklődés övezte: a bemutató előtt részletesen írtunk Szőnyi Ferenc világrekordjáról, a kanadai kerékpárverseny embert próbáló pillanatairól, és arról is, hogy a forgatás során a kamera végig ott volt vele a dermesztő hidegben, a végtelen országutakon és a legnehezebb órákban. Most a komáromiak is átélhetik mindezt a vásznon – élőben, Szőnyi Ferenccel együtt.