Szoboszlai megmutatta, miért ő a Liverpool vezére: üzent is a nagy meccse után a magyar sztár

Az európai szövetség indoklása szerint Van Dijk „a csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal, verhetetlen volt az egy az egy elleni helyzetekben és a levegőben is”. Ugyanakkor Szoboszlai statisztikái is kiemelkedtek – sőt, több mutatóban is a mezőny legjobbjának bizonyult – írta meg a Magyar Nemzet is.

Szoboszlai Dominik teljesítménye Frankfurtban:

1 gól

1 gólpassz

4 kialakított helyzet (a legtöbb a meccsen)

5 kulcspassz

7 labdaszerzés (holtversenyben a legtöbb a Liverpoolban)

17 passz a támadóharmadban (a második legtöbb)

110 passzból 105 pontos – 95 százalékos pontosság

100 százalékos fejpárbaj-mutató

A mérkőzést követően üzent is Szoboszlai Dominik

A megnyert meccs után Szoboszlai egy rövid, de magabiztos üzenetet is közzétett közösségi oldalán, amelyben csak ennyit írt: