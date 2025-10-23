48 perce
Szoboszlai megmutatta, miért ő a Liverpool vezére: üzent is a nagy meccse után a magyar sztár
Parádés teljesítményt nyújtott a magyar középpályás a Liverpool 5–1-es idegenbeli győzelme során az Eintracht Frankfurt ellen a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik gólja, gólpassza és vezérszerepe miatt a klub hivatalos oldalán a meccs emberének választották, az UEFA azonban mást látott. A meccset követően üzent is a focista.
Kiütéses, 5–1-es győzelmet aratott a Liverpool az Eintracht Frankfurt otthonában a Bajnokok Ligája 4. fordulójának szerdai játéknapján, ahol Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, miért tartják az egyik legfontosabb játékosnak Arne Slot csapatában. A magyar válogatott középpályás gólja és gólpassza mellett igazi vezérként irányította a csapat játékát – amelyre ráfért már egy győzelem, hiszen az elmúlt 4 meccsét egyaránt elvesztette, amire 11 éve nem volt példa –, és a brit sajtó szinte egyöntetűen a mérkőzés emberének nevezte. De nem mindenhol látták ezt így.
A This is Anfield, a Liverpool.com és a Liverpool Echo is a legmagasabb osztályzatot adta Szoboszlai teljesítményére, a klub hivatalos szavazásán pedig őt választották a meccs emberének. Az UEFA viszont másként döntött: a címet a holland védő, Virgil van Dijk kapta, aki szintén gólt szerzett a találkozón.
Az európai szövetség indoklása szerint Van Dijk „a csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal, verhetetlen volt az egy az egy elleni helyzetekben és a levegőben is”. Ugyanakkor Szoboszlai statisztikái is kiemelkedtek – sőt, több mutatóban is a mezőny legjobbjának bizonyult – írta meg a Magyar Nemzet is.
Szoboszlai Dominik teljesítménye Frankfurtban:
1 gól
1 gólpassz
4 kialakított helyzet (a legtöbb a meccsen)
5 kulcspassz
7 labdaszerzés (holtversenyben a legtöbb a Liverpoolban)
17 passz a támadóharmadban (a második legtöbb)
110 passzból 105 pontos – 95 százalékos pontosság
100 százalékos fejpárbaj-mutató
A mérkőzést követően üzent is Szoboszlai Dominik
A megnyert meccs után Szoboszlai egy rövid, de magabiztos üzenetet is közzétett közösségi oldalán, amelyben csak ennyit írt:
Visszatértünk! Gyerünk, Vörösök!