Nyakörvek, játékok őrzik a négylábú családtagok emlékét a dorogi hídon - videó
Amikor egy családtag távozik az élők sorából, meggyászoljuk, tárgyakat őrzünk tőle. Így van ez a dorogi Szivárványhídnál is, ahol a házi kedvenvcektől búcsúznak gazdái.
Civil kezdeményezés nyomán épült meg nemrég a Kenyérmezei-patakon átívelő a Szivárványhíd, ahol a gazdik méltó módon emlékezhetnek a "szivárványhídon átkelt" kedvenceikről. Ellátogatunk a helyszínre, ahol már több személyes emléktárgy, fotó kapott helyet.
Szivárványhíd őrzi a kiskedvencek emlékét
A szivárványhíd a remény és a vígasz szimbóluma, amely nemrég valós formát öltött a településen. A történet szerint ha egy állat meghal, átkel a szivárványhídon.
A hídon átkelve békés és megnyugvást adó erdő, csobogó patak és napfény várja az állatot, ahol nincs betegség, fájdalom, csak önfeledt játék és pihenés, amíg újra nem találkozik a gazdival. Amikor a kutya megáll, beleszagol a levegőbe és elszalad a társaitól, azt azt jelenti: a gazdája is megérkezett a túlvilágra, ahol újra együtt lehetnek.
Egy háziállat elvesztése ugyanolyan trauma, a gyász feldolgozásához kell időt és helyet teremteni. Ennek apropójaként készült el helyi civilek támogatásával a szivárványhíd nemrég Dorogon. A Kenyérmezei-patak csobogása, a napsütötte rét és a hidat körülölelő buja növényzet visszadja azt, amely a hídon átkelő állatokra vár...
Az ötlet nem újkeletű: Észak-Karolinában, a Lake Lure Flowering Bridge közelében található a Szivárványhíd, amely az elmúlt időszakban a gazdik emlékhelye lett.
Őrájuk emlékeznek a dorogi gazdik
A dorogi hídon is többen elhelyeztek egy-egy személyes tárgyat, sőt: a kedvenc fényképét is. Így emlékszik gazdája Szotyira, a kutyusra, aki a fényképen látható vidám hangulatban marad meg gazdája emékeben.
GALÉRIA: Megnéztük a dorogi SzivárványhidatFotók: Feleki-Torma Marietta
Helyet kapott a Bűvös névre hallgató ló is, akit vélhetően nagyon szeretett gazdája - megható pillanatot örökít meg a róla készült fotó is. A gyászfeldolgozás nemes állomása a dorogi sziárványhíd, amelyenek pontos helyét, a Kesztölciút végét már a Google térképe is jelöli.