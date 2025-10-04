Nyakörvek, játékok őrzik a négylábú családtagok emlékét a dorogi hídon - videó

Civil kezdeményezés nyomán épült meg nemrég a Kenyérmezei-patakon átívelő a Szivárványhíd, ahol a gazdik méltó módon emlékezhetnek a "szivárványhídon átkelt" kedvenceikről. Ellátogatunk a helyszínre, ahol már több személyes emléktárgy, fotó kapott helyet.

Szivárványhíd Dorogon: kiskedvencükre emlékeznek

Forrás: 24 Óra

Szivárványhíd őrzi a kiskedvencek emlékét

A szivárványhíd a remény és a vígasz szimbóluma, amely nemrég valós formát öltött a településen. A történet szerint ha egy állat meghal, átkel a szivárványhídon.

A hídon átkelve békés és megnyugvást adó erdő, csobogó patak és napfény várja az állatot, ahol nincs betegség, fájdalom, csak önfeledt játék és pihenés, amíg újra nem találkozik a gazdival. Amikor a kutya megáll, beleszagol a levegőbe és elszalad a társaitól, azt azt jelenti: a gazdája is megérkezett a túlvilágra, ahol újra együtt lehetnek.

Egy háziállat elvesztése ugyanolyan trauma, a gyász feldolgozásához kell időt és helyet teremteni. Ennek apropójaként készült el helyi civilek támogatásával a szivárványhíd nemrég Dorogon. A Kenyérmezei-patak csobogása, a napsütötte rét és a hidat körülölelő buja növényzet visszadja azt, amely a hídon átkelő állatokra vár...

Az ötlet nem újkeletű: Észak-Karolinában, a Lake Lure Flowering Bridge közelében található a Szivárványhíd, amely az elmúlt időszakban a gazdik emlékhelye lett.

Őrájuk emlékeznek a dorogi gazdik

A dorogi hídon is többen elhelyeztek egy-egy személyes tárgyat, sőt: a kedvenc fényképét is. Így emlékszik gazdája Szotyira, a kutyusra, aki a fényképen látható vidám hangulatban marad meg gazdája emékeben.