55 perce
Szilvás rétes recept egyszerűen - így készítsd el otthon
Ha valami egyszerűen elkészíthető, mégis különleges süteményre vágysz, a szilvás rétes recept lesz a kedvenced. A gyümölcs édessége és a rétes roppanása olyan páros, amiért újra elő fogod venni a szilvás rétes recept titkát.
A szilvás rétes az egyik legkedveltebb magyar sütemény, amelynek omlós tésztája és szaftos gyümölcstölteléke mindenkit elvarázsol. Ősszel, amikor a szilva a piacok sztárja, szinte kötelező elkészíteni ezt a klasszikus desszertet. Akár hagyományosan, akár mákos változatban sütöd, a szilvás rétes recept minden alkalomra tökéletes választás.
Miért szeretjük a szilvás rétest?
A szilva fűszeres, savanykás íze tökéletesen illik az édes rétestésztához, és sokféleképpen variálható. A szilvás rétes recept gyorsan elkészül, mégis mutatós. Lehet egyszerű, csak szilvás, vagy gazdagított, például mákos töltelékkel.
Szilvás rétes recept:
Hozzávalók:
- 1 csomag réteslap
- 30 dkg szilva (kimagozva, szeletelve)
- 5 dkg cukor
- 1 ek zsemlemorzsa
- Vaj a kenéshez
(opcionális: 10 dkg darált mák, fahéj, citromhéj)
Elkészítés lépésről lépésre:
- A szilvát megmosod, kimagozod és vékony szeletekre vágod.
- A réteslapokat kiteríted, minden réteget megkensz olvasztott vajjal.
- A felső lapra szórsz kevés zsemlemorzsát és cukrot, majd elosztod rajta a szilvát.
- Ízlés szerint adhatod hozzá a darált mákot is.
- Hajtsd be a tészta két szélét, majd tekerd fel rúd alakban.
- A tetejét kend meg vajjal, és előmelegített sütőben, 180 °C-on süsd kb. 20–25 percig, amíg aranybarnára sül.
Tippek és variációk:
- Fahéjjal és citromhéjjal különlegesebb ízt kap.
- A mákos változat (szilvás-mákos rétes) igazi ínyencség.
- Porcukorral meghintve, vagy vaníliafagyival tálalva igazi ünnepi desszert.
A szilvás rétes az ősz egyik legjobb süteménye: egyszerű, mégis különleges. A friss szilva szaftos édessége a ropogós tésztában igazi élmény. Ha szeretnél egy hagyományos magyar desszertet sütni, ami mindig siker, ez a recept kihagyhatatlan.