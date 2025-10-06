október 6., hétfő

Szilvás rétes recept egyszerűen - így készítsd el otthon

Címkék#rétes recept#rétes sütemény#desszert#szilva

Ha valami egyszerűen elkészíthető, mégis különleges süteményre vágysz, a szilvás rétes recept lesz a kedvenced. A gyümölcs édessége és a rétes roppanása olyan páros, amiért újra elő fogod venni a szilvás rétes recept titkát.

Varga Panna

A szilvás rétes az egyik legkedveltebb magyar sütemény, amelynek omlós tésztája és szaftos gyümölcstölteléke mindenkit elvarázsol. Ősszel, amikor a szilva a piacok sztárja, szinte kötelező elkészíteni ezt a klasszikus desszertet. Akár hagyományosan, akár mákos változatban sütöd, a szilvás rétes recept minden alkalomra tökéletes választás.

Szilvás rétes recept
Szilvás rétes recept - az ősz legfinomabb desszertje
Forrás:  Shutterstock

Miért szeretjük a szilvás rétest?

A szilva fűszeres, savanykás íze tökéletesen illik az édes rétestésztához, és sokféleképpen variálható. A szilvás rétes recept gyorsan elkészül, mégis mutatós. Lehet egyszerű, csak szilvás, vagy gazdagított, például mákos töltelékkel.

Szilvás rétes recept:

Hozzávalók:

  • 1 csomag réteslap
  • 30 dkg szilva (kimagozva, szeletelve)
  • 5 dkg cukor
  • 1 ek zsemlemorzsa
  • Vaj a kenéshez
    (opcionális: 10 dkg darált mák, fahéj, citromhéj)

Elkészítés lépésről lépésre:

  1. A szilvát megmosod, kimagozod és vékony szeletekre vágod.
  2. A réteslapokat kiteríted, minden réteget megkensz olvasztott vajjal.
  3. A felső lapra szórsz kevés zsemlemorzsát és cukrot, majd elosztod rajta a szilvát.
  4. Ízlés szerint adhatod hozzá a darált mákot is.
  5. Hajtsd be a tészta két szélét, majd tekerd fel rúd alakban.
  6. A tetejét kend meg vajjal, és előmelegített sütőben, 180 °C-on süsd kb. 20–25 percig, amíg aranybarnára sül.

Tippek és variációk:

  • Fahéjjal és citromhéjjal különlegesebb ízt kap.
  • A mákos változat (szilvás-mákos rétes) igazi ínyencség.
  • Porcukorral meghintve, vagy vaníliafagyival tálalva igazi ünnepi desszert.
Szilvás rétes recept
Szilvás rétes recept - az ősz legfinomabb desszertje
Forrás: https://reteskiralyok.hu/

A szilvás rétes az ősz egyik legjobb süteménye: egyszerű, mégis különleges. A friss szilva szaftos édessége a ropogós tésztában igazi élmény. Ha szeretnél egy hagyományos magyar desszertet sütni, ami mindig siker, ez a recept kihagyhatatlan.

 

