Az őszi gyümölcsök terminátora a kardiológust is nyugdíjazza, ezért jó választás a szilva
Beköszöntött az ősz, a hideg, a bekuckózós időszak. Az év ezen periódusában érdemes még inkább odafigyelni az egészségünkre, éppen ezért mutatjuk, milyen jótékony hatásokkal bír a szilva és az alma az emberi szervezetre nézve.
A szilva ősszel igencsak nagy népszerűségnek örvend, ami nem véletlen: a finom íze mellett számos jótékony hatással bír az emberi szervezetet tekintve. Mutatjuk, mely betegségek előzhetők meg, vagy éppen csillapíthatók a szilva fogyasztásával.
A szilva jótékony hatásai
A közkedvelt kék, magos gyümölcs serkenti az emésztést, így aki gyomorproblémákkal küzd, annak bizony érdemes fontolóra vennie a fogyasztását, ugyanakkor méregtelenítő hatással is bír. Emellett támogatja a csontok egészségét és erősíti az immunrendszert, valamint a kardiológiát rendszeresen látogatók számára is gyógyír lehet, ugyanis javítja a szív egészségét. A szilva tulajdonságai közé tartozik az is, hogy alacsonya kalóriatartalma mellett jelentős mennyiségű fontos vitamint (A, C, K, E, kis mennyiségű B) és ásványi anyagot tartalmaz. Azonban nem csak a nyers gyümölcsnek, hanem az aszalt szilvának is vannak jótékony hatásai: rendszeres fogyasztása csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, javítja a koncentrációt, és fokozza a stressz elleni védekezést.
A kereskedők elárulták: már nagyon várják, hogy megérkezzen a piacra a besztercei szilva. 1 kg szilva ára a tatabányai Kond vezér úton 880 forint, méghozzá Orosz Dezső standjánál. Ehhez képest a Lidl-ben a 200 grammos Chilei aszalt szilva ára 799 forint.
Mutatjuk, az aszalt szilva leves receptjét
A tél közeledtével a háziasszonyok bizony nekiálltak már sürögni-forogni a konyhában, és készítik a finomabbnál finomabb házi lekvárt, vagy éppen befőtteket, de az aszalt szilva leves sem maradhat ki a sorból, mi pedig utóbbira mutatunk egy receptet a Mindmegette segítségével.
Hozzávalók
- só ízlés szerint
- 1 db fahéjrúd
- 2 db szegfűszeg
- 5 dkg kristálycukor
- 2 dl habtejszín
- 25 magozott aszalt szilva
Elkészítés
- Lábasba tesszük az aszalt szilvát, majd ízlés szerint hozzáadjuk a sót, öntünk hozzá 6 dl vizet, a szegfűszegekkel együtt beledobjuk a fahéjat, és felforraljuk.
- Ezután kiszedünk a levesből néhány szilvát, és durvára vágjuk azokat. További 10 percig forraljuk a levest, majd miután eltávolítjuk a fahéjat és a szegfűszegeket hozzáadjuk a cukrot, valamint a tejszínt.
- Ismét felforraljuk, majd miután levesszük a tűzről botmixerrel pürésítjük. Hagyjuk kihűlni.
- A durvára vágott aszalt szilvával megszórva tálaljuk.
Szilva aszalás sütőben
Egyesek elkezdtek próbálkozni azzal, hogy nem a boltok polcairól kapkodják le a már becsomagolt aszalt szilvát, hanem ők maguk készítik el azt otthon. Bár én ezzel a módszerrel még nem kísérleteztem, úgyszint a Mindmegette segítségével hoztunk olvasóinknak egy receptet, ha valami újba vágnák fejszéjüket.
Hozzávalók:
1 kg szilva
Elkészítés:
- Az aszalt szilva elkészítéséhez a szilvákat nem szabad megmosni, csupán elfelezzük, ezután kimagozzuk és 65 fokos sütőben 6-8 óra időintervallum alatt megaszaljuk úgy, hogy a sütő ajtaját résnyire nyitva hagyjuk.
- Kihűlés után celofán zacskóba vagy befőttes üvegekbe tesszük.
Az alma is védi az egészséget
Ugyanakkor nem csak a szilva van remek hatással az emberi szervezetre, hanem az ősz kedvence, az alma is. Ahogy a szilva, úgy ez is segíti az emésztést. Magas rosttartalma miatt csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomást. Erősíti az immunrendszert. Flavoidokban gazdag, ezért védi az agyat a káros anyagoktól, ezzel segíthet csökkenteni az Alzheimer-kór kockázatát