Egészség

1 órája

Az őszi gyümölcsök terminátora a kardiológust is nyugdíjazza, ezért jó választás a szilva

Címkék#szilva#gyümölcs#alma#jótékony hatás

Beköszöntött az ősz, a hideg, a bekuckózós időszak. Az év ezen periódusában érdemes még inkább odafigyelni az egészségünkre, éppen ezért mutatjuk, milyen jótékony hatásokkal bír a szilva és az alma az emberi szervezetre nézve.

Gábos Orsolya

A szilva ősszel igencsak nagy népszerűségnek örvend, ami nem véletlen: a finom íze mellett számos jótékony hatással bír az emberi szervezetet tekintve. Mutatjuk, mely betegségek előzhetők meg, vagy éppen csillapíthatók a szilva fogyasztásával.

Nagyon fogy a szilva a tatabányai piacon
Nagyon fogy a szilva a tatabányai piacon
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A szilva jótékony hatásai

A közkedvelt kék, magos gyümölcs serkenti az emésztést, így aki gyomorproblémákkal küzd, annak bizony érdemes fontolóra vennie a fogyasztását, ugyanakkor méregtelenítő hatással is bír. Emellett támogatja a csontok egészségét és erősíti az immunrendszert,  valamint a kardiológiát rendszeresen látogatók számára is gyógyír lehet, ugyanis javítja a szív egészségét. A szilva tulajdonságai közé tartozik az is, hogy alacsonya kalóriatartalma mellett jelentős mennyiségű fontos vitamint (A, C, K, E, kis mennyiségű B) és ásványi anyagot tartalmaz. Azonban nem csak a nyers gyümölcsnek, hanem az aszalt szilvának is vannak jótékony hatásai: rendszeres fogyasztása csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, javítja a koncentrációt, és fokozza a stressz elleni védekezést.

A kereskedők elárulták: már nagyon várják, hogy megérkezzen a piacra a besztercei szilva. 1 kg szilva ára a tatabányai Kond vezér úton 880 forint, méghozzá Orosz Dezső standjánál. Ehhez képest a Lidl-ben a 200 grammos Chilei aszalt szilva ára 799 forint.

Mutatjuk, az aszalt szilva leves receptjét

A tél közeledtével a háziasszonyok bizony nekiálltak már sürögni-forogni a konyhában, és készítik a finomabbnál finomabb házi lekvárt, vagy éppen befőtteket, de az aszalt szilva leves sem maradhat ki a sorból, mi pedig utóbbira mutatunk egy receptet a Mindmegette segítségével.

Hozzávalók

  • só ízlés szerint
  • 1 db fahéjrúd
  • 2 db szegfűszeg
  • 5 dkg kristálycukor
  • 2 dl habtejszín
  • 25 magozott aszalt szilva

Elkészítés

  • Lábasba tesszük az aszalt szilvát, majd ízlés szerint hozzáadjuk a sót, öntünk hozzá 6 dl vizet, a szegfűszegekkel együtt beledobjuk a fahéjat, és felforraljuk. 
  • Ezután kiszedünk a levesből néhány szilvát, és durvára vágjuk azokat. További 10 percig forraljuk a levest, majd miután eltávolítjuk a fahéjat és a szegfűszegeket hozzáadjuk a cukrot, valamint a tejszínt.
  • Ismét felforraljuk, majd miután levesszük a tűzről  botmixerrel pürésítjük. Hagyjuk kihűlni.
  • A durvára vágott aszalt szilvával megszórva tálaljuk. 

Szilva aszalás sütőben

Egyesek elkezdtek próbálkozni azzal, hogy nem a boltok polcairól kapkodják le a már becsomagolt aszalt szilvát, hanem ők maguk készítik el azt otthon. Bár én ezzel a módszerrel még nem kísérleteztem, úgyszint a Mindmegette segítségével hoztunk olvasóinknak egy receptet, ha valami újba vágnák fejszéjüket.

Hozzávalók:
1 kg szilva

Elkészítés:

  • Az aszalt szilva elkészítéséhez a szilvákat nem szabad megmosni, csupán elfelezzük, ezután kimagozzuk és 65 fokos sütőben 6-8 óra időintervallum alatt megaszaljuk úgy, hogy a sütő ajtaját résnyire nyitva hagyjuk.
  • Kihűlés után celofán zacskóba vagy befőttes üvegekbe tesszük.

Az alma is védi az egészséget

Ugyanakkor nem csak a szilva van remek hatással az emberi szervezetre, hanem az ősz kedvence, az alma is. Ahogy a szilva, úgy ez is segíti az emésztést. Magas rosttartalma miatt csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomást. Erősíti az immunrendszert. Flavoidokban gazdag, ezért védi az agyat a káros anyagoktól, ezzel segíthet csökkenteni az Alzheimer-kór kockázatát

 

 

