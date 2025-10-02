Az őszi gyümölcsök terminátora a kardiológust is nyugdíjazza, ezért jó választás a szilva

A szilva ősszel igencsak nagy népszerűségnek örvend, ami nem véletlen: a finom íze mellett számos jótékony hatással bír az emberi szervezetet tekintve. Mutatjuk, mely betegségek előzhetők meg, vagy éppen csillapíthatók a szilva fogyasztásával.

Nagyon fogy a szilva a tatabányai piacon

A szilva jótékony hatásai

A közkedvelt kék, magos gyümölcs serkenti az emésztést, így aki gyomorproblémákkal küzd, annak bizony érdemes fontolóra vennie a fogyasztását, ugyanakkor méregtelenítő hatással is bír. Emellett támogatja a csontok egészségét és erősíti az immunrendszert, valamint a kardiológiát rendszeresen látogatók számára is gyógyír lehet, ugyanis javítja a szív egészségét. A szilva tulajdonságai közé tartozik az is, hogy alacsonya kalóriatartalma mellett jelentős mennyiségű fontos vitamint (A, C, K, E, kis mennyiségű B) és ásványi anyagot tartalmaz. Azonban nem csak a nyers gyümölcsnek, hanem az aszalt szilvának is vannak jótékony hatásai: rendszeres fogyasztása csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, javítja a koncentrációt, és fokozza a stressz elleni védekezést.

A kereskedők elárulták: már nagyon várják, hogy megérkezzen a piacra a besztercei szilva. 1 kg szilva ára a tatabányai Kond vezér úton 880 forint, méghozzá Orosz Dezső standjánál. Ehhez képest a Lidl-ben a 200 grammos Chilei aszalt szilva ára 799 forint.

Mutatjuk, az aszalt szilva leves receptjét

A tél közeledtével a háziasszonyok bizony nekiálltak már sürögni-forogni a konyhában, és készítik a finomabbnál finomabb házi lekvárt, vagy éppen befőtteket, de az aszalt szilva leves sem maradhat ki a sorból, mi pedig utóbbira mutatunk egy receptet a Mindmegette segítségével.

Hozzávalók

só ízlés szerint

1 db fahéjrúd

2 db szegfűszeg

5 dkg kristálycukor

2 dl habtejszín

25 magozott aszalt szilva

Elkészítés

Lábasba tesszük az aszalt szilvát, majd ízlés szerint hozzáadjuk a sót, öntünk hozzá 6 dl vizet, a szegfűszegekkel együtt beledobjuk a fahéjat, és felforraljuk.

Ezután kiszedünk a levesből néhány szilvát, és durvára vágjuk azokat. További 10 percig forraljuk a levest, majd miután eltávolítjuk a fahéjat és a szegfűszegeket hozzáadjuk a cukrot, valamint a tejszínt.

Ismét felforraljuk, majd miután levesszük a tűzről botmixerrel pürésítjük. Hagyjuk kihűlni.

A durvára vágott aszalt szilvával megszórva tálaljuk.

Szilva aszalás sütőben

Egyesek elkezdtek próbálkozni azzal, hogy nem a boltok polcairól kapkodják le a már becsomagolt aszalt szilvát, hanem ők maguk készítik el azt otthon. Bár én ezzel a módszerrel még nem kísérleteztem, úgyszint a Mindmegette segítségével hoztunk olvasóinknak egy receptet, ha valami újba vágnák fejszéjüket.