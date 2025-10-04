A kék gyümölcsök Supermanje - így készíts szilvacsatnit

A csatni Indiából származó, édes-sós-savanyú, fűszeres mártás, amely mára a világ számos konyhájában népszerű. Gyümölcsből, zöldségből, cukorból, ecetből és fűszerekből készül, így egyszerre szolgál ízesítőként, mártogatós szószként és húsok, sajtok, sültek kísérőjeként. Az őszi időszak egyik kedvelt alapanyaga a szilva, amelyből különösen gazdag aromájú, harmonikus csatni főzhető.

A szilvacsatni egy olyan mártogatós, ami hazánkban különlegességnek számít

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A szilvacsatni jellegzetességei

A szilva természetes édessége és enyhe savassága kiváló alapot ad a fűszerezéshez. A csatnikban gyakran megjelenik:

hagyma, fokhagyma – mélységet adnak az íznek,

– mélységet adnak az íznek, gyömbér, fahéj, szegfűszeg – melegítő fűszerességet kölcsönöznek,

– melegítő fűszerességet kölcsönöznek, csili, bors – pikáns, csípős karaktert teremtenek,

– pikáns, csípős karaktert teremtenek, barnacukor vagy méz – kiemeli a gyümölcs édességét,

– kiemeli a gyümölcs édességét, balzsamecet vagy almaecet – gondoskodik a friss savasságról és a tartósíthatóságról.

A szilvacsatni állaga sűrű, lekvárszerű, de darabosabb, mint egy hagyományos dzsem. Jól illik sült húsokhoz (kacsa, sertés, vad), sajtokhoz (camembert, cheddar, kecskesajt), és akár grillételekhez is.

Milyen szilvafajták a legjobbak csatnihoz?

A különböző szilvafajták eltérő cukor-, sav- és aromatartalommal bírnak, ezért érdemes megfontolni, melyiket választjuk. A tatabányai Kond vezér úti piacon Faluvégi János standjánál a magyar szilva két áron kapható: az egyik fajta 990 ft/kg, míg a másik kilónkénti ára 790 forint. Ugyanakkor az áru közt felfedeztük a ringló szilvát is, 1 kg ringló szilva ára pedig 2450 forint.

1. Besztercei szilva

Klasszikus fajta, lekvárokhoz és csatnikhoz is ideális. Húsa lédús, héja vékony, íze gazdag, harmonikus. Sav és cukor aránya kiegyensúlyozott.

2. Stanley

Sötétlila héjú, édes, közepesen savas fajta.Könnyen magozható, sok cukrot tartalmaz, ezért a fűszeres csatnikhoz remek.

3. Ageni

Kimondottan édes, szárítva is ismert. Intenzív ízvilágú csatnit ad, különösen jó sültek mellé.

4. President

Nagy szemű, aromás, kissé savanykás szilva. Akkor előnyös, ha nem akarunk túlzott édességet, hanem frissebb, fűszeresebb csatnit készítenénk.

5. Ringló