A kék gyümölcsök Supermanje - így készíts szilvacsatnit
A szilvacsatni egyszerre egzotikus és otthonos: fűszeres, pikáns, édes-savanyú mártás. Ez a különlegesség a magyar konyha kincsének számító szilvából készülhet. Nem mindegy azonban, milyen fajta szilva az, amire a választásunk esik – a beszterceitől a ringlóig mind más ízvilágot ad a kész finomságnak.
A csatni Indiából származó, édes-sós-savanyú, fűszeres mártás, amely mára a világ számos konyhájában népszerű. Gyümölcsből, zöldségből, cukorból, ecetből és fűszerekből készül, így egyszerre szolgál ízesítőként, mártogatós szószként és húsok, sajtok, sültek kísérőjeként. Az őszi időszak egyik kedvelt alapanyaga a szilva, amelyből különösen gazdag aromájú, harmonikus csatni főzhető.
A szilvacsatni jellegzetességei
A szilva természetes édessége és enyhe savassága kiváló alapot ad a fűszerezéshez. A csatnikban gyakran megjelenik:
- hagyma, fokhagyma – mélységet adnak az íznek,
- gyömbér, fahéj, szegfűszeg – melegítő fűszerességet kölcsönöznek,
- csili, bors – pikáns, csípős karaktert teremtenek,
- barnacukor vagy méz – kiemeli a gyümölcs édességét,
- balzsamecet vagy almaecet – gondoskodik a friss savasságról és a tartósíthatóságról.
A szilvacsatni állaga sűrű, lekvárszerű, de darabosabb, mint egy hagyományos dzsem. Jól illik sült húsokhoz (kacsa, sertés, vad), sajtokhoz (camembert, cheddar, kecskesajt), és akár grillételekhez is.
Milyen szilvafajták a legjobbak csatnihoz?
A különböző szilvafajták eltérő cukor-, sav- és aromatartalommal bírnak, ezért érdemes megfontolni, melyiket választjuk. A tatabányai Kond vezér úti piacon Faluvégi János standjánál a magyar szilva két áron kapható: az egyik fajta 990 ft/kg, míg a másik kilónkénti ára 790 forint. Ugyanakkor az áru közt felfedeztük a ringló szilvát is, 1 kg ringló szilva ára pedig 2450 forint.
1. Besztercei szilva
Klasszikus fajta, lekvárokhoz és csatnikhoz is ideális. Húsa lédús, héja vékony, íze gazdag, harmonikus. Sav és cukor aránya kiegyensúlyozott.
2. Stanley
Sötétlila héjú, édes, közepesen savas fajta.Könnyen magozható, sok cukrot tartalmaz, ezért a fűszeres csatnikhoz remek.
3. Ageni
Kimondottan édes, szárítva is ismert. Intenzív ízvilágú csatnit ad, különösen jó sültek mellé.
4. President
Nagy szemű, aromás, kissé savanykás szilva. Akkor előnyös, ha nem akarunk túlzott édességet, hanem frissebb, fűszeresebb csatnit készítenénk.
5. Ringló
Kevésbé ismert csatniban, de kiváló választás. Világos színű, savanykás, egzotikusabb ízvilágot ad a szósznak.
Praktikus tippek készítéshez
- A szilvát mindig éretten, de ne túléretten használjuk, így megőrzi ízét és állagát.
- A csatnit kis üvegekben, légmentesen zárva akár hónapokig tárolhatjuk.
- A fűszerezést bátran variálhatjuk: keleties irányba (kardamom, kurkuma) vagy mediterrán módon (rozmaring, kakukkfű).
Legjobb szilvacsatni recept
A Mindmegette segítségével utánajártunk, hogyan kell a mártogatós különlegességet elkészíteni.
Hozzávalók
- 60 dkg szilva
- 10 dkg cukor
- 6 dkg vaj
- 2 evőkanál kókuszreszelék
- 1 kiskanál őrölt koriander
- 1 kiskanál őrölt mustármag
- 1 kiskanál őrölt szegfűbors
- só ízlés szerint
- 0.5 kiskanál őrölt chili
- 0.25 cikk citrom
Elkészítés
A vajra feltesszük a fűszereket, kicsit kevergetjük, hogy az ízek kijöjjenek, majd beleöntjük a kimagozott, felnegyedelt szilvákat, és fél órát kevergetve főzzük. Ezután jöhet hozzá a cukor és a kókuszreszelék, a chili és a citrom. Ezzel pár percig kevergetjük, majd tálalásig lefedjük és félretesszük.
