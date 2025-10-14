október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előkészítő ülés

1 órája

Verte, leitatta és molesztálta nevelt lányát a dorogi férfi

Címkék#pedofil bűncselekmények#pedofil#szexuális visszaélés#előkészítő ülés

Nevelt lányát szexrabszolgaként használta a pedofil, terrorban élt a lány hónapokig. Szexuális visszaélés gyanúját azonban tagadta a dorogi férfi a bíró előtt.

Feleki Marietta

Élettársa akkor kislányát molesztálta dorogi otthonukban a férfi, emellett megverte, terrorizálta a kislányt. A szexuális visszaélés miatt állt bíró elé, ám ott nem vallotta be tettét a pedofil.

bántalmazás erőszak pedofil szexuális erőszak szexuális visszaélés
Hónapokon át tartott a terror és a szexuális visszaélés Dorogon
Forrás: Shutterstock

Szexuális visszaélés: terrorban tartotta a lányt a pedofil nevelőapa

A férfi élettársával, és annak 15 éves lányával egy dorogi lakásban élt. A lány anyja 2022-ben hat napig kórházban tartózkodott. A férfi már kiszemlhette magának alányt, mert ezidő alatt kétszer, november 30-án és december 2-án leitatta a lányt, majd szexuális cselekményt végzett vele.

A következő fél évben a férfi ötször végzett szexuális cselekményt a nevelt lányával, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni, derült ki a vádiratból.

A kislány félt anyja élettársától, mert őt a férfi többször megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a sértett visszautasította a férfi szexuális közeledését, a szexuális ragadozó megtiltotta, hogy a barátaival találkozzon, és elvette a mobiltelefonját.

Tagadta a bűnösségét a férfi

Dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a férfira 1 év 8 hónap letöltendő börtönt, kiskorúakkal való foglalkozástól és közügyektől eltiltást javasoltak, ha az előkészítő ülésen elismeri bűnösségét.

Ám az október 14-én az Esztergomi Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen a férfi tagadott, és tárgyalás megtartását kérte. Szeptemberben már megtartották volna az előkészítő ülést, ám az elmaradt.

A hatályos törvény szerint a szexuális visszaélés bűntette miatt akár 3 év börtönt is kaphat majd. Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés nem évül el, áll a Büntető Törvénykönyv erről szóló passzusában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu