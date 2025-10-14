Verte, leitatta és molesztálta nevelt lányát a dorogi férfi

Élettársa akkor kislányát molesztálta dorogi otthonukban a férfi, emellett megverte, terrorizálta a kislányt. A szexuális visszaélés miatt állt bíró elé, ám ott nem vallotta be tettét a pedofil.

Hónapokon át tartott a terror és a szexuális visszaélés Dorogon

Forrás: Shutterstock

Szexuális visszaélés: terrorban tartotta a lányt a pedofil nevelőapa

A férfi élettársával, és annak 15 éves lányával egy dorogi lakásban élt. A lány anyja 2022-ben hat napig kórházban tartózkodott. A férfi már kiszemlhette magának alányt, mert ezidő alatt kétszer, november 30-án és december 2-án leitatta a lányt, majd szexuális cselekményt végzett vele.

A következő fél évben a férfi ötször végzett szexuális cselekményt a nevelt lányával, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni, derült ki a vádiratból.

A kislány félt anyja élettársától, mert őt a férfi többször megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a sértett visszautasította a férfi szexuális közeledését, a szexuális ragadozó megtiltotta, hogy a barátaival találkozzon, és elvette a mobiltelefonját.

Tagadta a bűnösségét a férfi

Dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a férfira 1 év 8 hónap letöltendő börtönt, kiskorúakkal való foglalkozástól és közügyektől eltiltást javasoltak, ha az előkészítő ülésen elismeri bűnösségét.

Ám az október 14-én az Esztergomi Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen a férfi tagadott, és tárgyalás megtartását kérte. Szeptemberben már megtartották volna az előkészítő ülést, ám az elmaradt.

A hatályos törvény szerint a szexuális visszaélés bűntette miatt akár 3 év börtönt is kaphat majd. Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés nem évül el, áll a Büntető Törvénykönyv erről szóló passzusában.