A Karthago alapítója mesélt a banda múltjáról a Szerencsejáték Zrt. koncertjén

A Szerencsejáték Zrt. koncertje különleges élményt nyújtott a közönségnek, hiszen a Karthago alapítója, Szigeti Ferenc mesélt a zenekar kezdetéről, kedvenc dalaikról és a turnék hangulatáról. A zenekar 1979-es alapítása óta a magyar rockzene egyik meghatározó alakja, és ma is aktívan koncerteznek.

A Szerencsejáték zrt. koncertjén adott interjút Szigeti Ferenc, a Karthago alapítója.

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A szerencsejáték Zrt. koncertje

Tatán ünnepelte a Hatoslottó idei megújulását és történetét a Szerencsejáték Zrt; a Karthago és a Piramis lépett fel a szerencsekoncerten. 1988-ban indult a játék, Magyarországon azóta a második legnépszerűbb lottójátékká nőtte ki magát. Több lehetőség nyílik a játékosok számára a nyerésre, mivel az idei változásoknak köszönhetően szeptembertől heti két sorsolást tartanak, csütörtökön és vasárnap.

Alapítás

A Karthago története 1979-ben indult, amikor Szigeti Ferenc megalapította a zenekart. Az eredeti felállásban Gidófalvy Attila, Losó László és Fehér Lajos játszott vele. Ám, ez a négyes mindössze 2 hónapig zenélt együtt.

A banda új tagokat toborzott, és azóta is, 46 éve együtt zenélnek:

Szigeti Ferenc – gitár, ének, zenekarvezető

– gitár, ének, zenekarvezető Takáts Tamás – ének, dob, szájharmonika

– ének, dob, szájharmonika Gidófalvy Attila – billentyűk, ének, gitár

– billentyűk, ének, gitár Kocsándi Miklós – dob, ének

– dob, ének Kiss Zoltán Zéro – basszusgitár, ének

A zenekarvezető személyes történeteket osztott meg a dalok születéséről.

Az első album számai már a kezdetekkor megvoltak, eleinte én írtam őket, később közösen dolgoztunk rajtuk

- mondta Szigeti.

Kedvenc dalok és kihagyhatatlan számok

Szigeti Ferenc egyik legfontosabb szerzeményének a „Requiem”-et tartja, de említést tett az „Áruló”, a „Keleti éj” és a „Fények, hangok, árnyak” dalokról is. A turnék előtt mindig közösen döntenek arról, mely számok maradjanak kihagyhatatlan részei a repertoárnak.

Turnék, élmények, család

A koncertkörutak a zenélés mellett a közös élményekről is szólnak.

Amikor beülünk a buszba, rögtön jó a hangulat. Ha vita van, barátságosan rendezzük

- mondta a zenekarvezető. Előfordulnak bakik is néha, egy alkalommal például egy dal elején más ritmusban kezdett játszani az egyik tag, így rövid ideig teljes káosz alakult ki a színpadon. A közönség és a zenekar együtt nevettek rajta, majd folytatták a bulit.