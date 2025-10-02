október 2., csütörtök

Interjú

57 perce

A Karthago alapítója mesélt a banda múltjáról a Szerencsejáték Zrt. koncertjén

A legendás Karthago zenekar alapítója, Szigeti Ferenc adott interjút fellépésük előtt. A Szerencsejáték Zrt koncertjén a gitáros-zenekarvezető felelevenítette a banda történetét, és arról is beszélt, hogyan születnek a dalok, amelyek több mint négy évtizede kísérik a rajongókat.

Veszprémi Dániel

A Szerencsejáték Zrt. koncertje különleges élményt nyújtott a közönségnek, hiszen a Karthago alapítója, Szigeti Ferenc mesélt a zenekar kezdetéről, kedvenc dalaikról és a turnék hangulatáról. A zenekar 1979-es alapítása óta a magyar rockzene egyik meghatározó alakja, és ma is aktívan koncerteznek.

Karthago, Szigeti Ferenc, Szerencsekoncert, hatoslottó, szerencsejáték zrt, Interjú, rock, zene
A szerencsejáték Zrt. koncertje

Tatán ünnepelte a Hatoslottó idei megújulását és történetét a Szerencsejáték Zrt; a Karthago és a Piramis lépett fel a szerencsekoncerten. 1988-ban indult a játék, Magyarországon azóta a második legnépszerűbb lottójátékká nőtte ki magát. Több lehetőség nyílik a játékosok számára a nyerésre, mivel az idei változásoknak köszönhetően szeptembertől heti két sorsolást tartanak, csütörtökön és vasárnap.

Alapítás

A Karthago története 1979-ben indult, amikor Szigeti Ferenc megalapította a zenekart. Az eredeti felállásban Gidófalvy Attila, Losó László és Fehér Lajos játszott vele. Ám, ez a négyes mindössze 2 hónapig zenélt együtt.

A banda új tagokat toborzott, és azóta is, 46 éve együtt zenélnek:

  • Szigeti Ferenc – gitár, ének, zenekarvezető
  • Takáts Tamás – ének, dob, szájharmonika
  • Gidófalvy Attila – billentyűk, ének, gitár
  • Kocsándi Miklós – dob, ének
  • Kiss Zoltán Zéro – basszusgitár, ének

 A zenekarvezető személyes történeteket osztott meg a dalok születéséről.

Az első album számai már a kezdetekkor megvoltak, eleinte én írtam őket, később közösen dolgoztunk rajtuk

 - mondta Szigeti.

Kedvenc dalok és kihagyhatatlan számok

Szigeti Ferenc egyik legfontosabb szerzeményének a „Requiem”-et tartja, de említést tett az „Áruló”, a „Keleti éj” és a „Fények, hangok, árnyak” dalokról is. A turnék előtt mindig közösen döntenek arról, mely számok maradjanak kihagyhatatlan részei a repertoárnak.

Turnék, élmények, család

A koncertkörutak a zenélés mellett a közös élményekről is szólnak.

Amikor beülünk a buszba, rögtön jó a hangulat. Ha vita van, barátságosan rendezzük

- mondta a zenekarvezető.  Előfordulnak bakik is néha, egy alkalommal például egy dal elején más ritmusban kezdett játszani az egyik tag, így rövid ideig teljes káosz alakult ki a színpadon. A közönség és a zenekar együtt nevettek rajta, majd folytatták a bulit.

Karthago, Szigeti Ferenc, Szerencsekoncert, hatoslottó, szerencsejáték zrt, Interjú, rock, zene
Interjút adott Szigeti Ferenc, a Karthago alapítója a Szerencsejáték Zrt. koncertjén.
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Együtt a színpadon túl is

A zenekar tagjai a turnék mellett a mindennapokban is szoros kapcsolatot ápolnak. Időnként együtt főznek, beszélgetnek, és igazi nagy családként élik meg a közös éveket. A pandémia alatt sem álltak le: mindenki otthon játszotta fel a saját szólamát, amit a hangmérnök illesztett össze.

Sok évnyi zene és barátság

A Szerencsejáték Zrt. koncertjén adott interjú is bizonyította, hogy a Karthago számára a zene több, mint színpadi produkció. A zenekar tagjait a barátság, az összetartás és a közös élmények tartják össze immár 46 éve.

 

 

