A Szerencsejáték Zrt. koncertjén mesélt múltjáról Csoki, a Piramis énekese

A Piramis énekese, Nyemcsok János, művésznevén Csoki, 17 éve tagja a zenekarnak. A Szerencsejáték zrt. tatai koncertje előtt arról beszélt, hogyan készül a fellépésekre, milyen érzés a legendás alapítótagokkal egy színpadon állni, és mit jelent számára, hogy a zenélés náluk családi hagyomány.

A Hatoslottót ünnepli a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó történetét és idei megújulását ünnepelte Tatán, ahol a Piramis és a Karthago adott nagyszabású koncertet. A játék 1988-ban indult, azóta a második legnépszerűbb lottójátékká nőtte ki magát Magyarországon. Az idei változásoknak köszönhetően szeptembertől heti két sorsolást tartanak, csütörtökön és vasárnap, így több lehetőség nyílik a játékosok számára a nyerésre.

Interjút adott az énekes

Nyemcsok János, ismertebb nevén Csoki, 17 éve a Piramis frontembere. Gyerekként még rajongóként állt a nézőtéren, ma pedig példaképei mellett lép fel a színpadon. Énekesként a legendás zenekar történetének része lett, és generációkon átívelő lelkesedéssel viszi tovább a Piramis örökségét.

Így készül a fellépésre

A koncert előtti felkészülés minden zenész esetében máshogy néz ki. Van aki egy kis itallal, vagy cigarettával enyhíti a feszültséget, de Csokitól ez távol áll. Bár nem szeret a koncert előtt nyilatkozni, mégis megtisztelt minket idejével.

Buli előtt szeretek egyedül lenni, koncentrálni, mert mindig a maximumot akarom nyújtani

- árulta el a szerencsekoncert előtti készülődéséről Csoki. Hozzátette, hogy számára a legnagyobb öröm a régi és új rajongókat együtt látni a közönség soraiban.

Megfigyeltem, hogy vannak páran akik idén minden fellépésünkön ott voltak. Örülünk azoknak akik régóta hallgatnak, az újaknak, a fiataloknak és a régi arcoknak.

A Piramis egyik legikoniksabb száma: Ha volna két életem

Rajongóból lett Piramis-énekes

A Piramis 1975-ben alakult, az énekes pedig 17 éve vette át a mikrofont Révész Sándortól.

Még mindig hihetetlennek tűnik, mikor belegondolok, hogy a 70-es években kis srácként megőrültem ha nem engedtek el Piramis koncertre, és most velük állhatok a színpadon.

- fogalmazott. Az évek alatt több eredeti tag is lecserélődött a bandában.