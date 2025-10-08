Mikulás-akció: a Szent Borbála Kórház gyermekosztályának gyűjtenek

Idén sem marad el a már hagyománnyá vált Mikulás-akció a tatabányai Szent Borbála Kórház Gyermekosztályán. A kezdeményezés célja, hogy december 6-án, Mikulás napján minden kis beteg arcára mosolyt csaljanak, és egy pillanatra elfeledtessék velük a kórházi napokat.

Mikulás-napi gyűjtést szerveznek a Szent Borbála Kórház gyermekosztályának

Forrás: Facebok/Erdős Roland

A Szent Borbála Kórház gyermekosztálya kapja az adományokat

Idén második alkalommal gyűjtenek civil kezdeményezésre a Szent Borbála Kórház gyermekosztálya részére, hogy a búskomor, kórházban töltött, téli napokat feldobja a kicsiknek. A szervező azon dolgozik, hogy minden gyermek egyformán, szeretettel kapja meg a Mikulás-csomagját. Idén különösen fontos a biztonság és az egységesség, ezért a felajánlások két formában történhetnek:

1. Egységes Mikulás-csomaggal

A Gyermekosztályra kizárólag előre meghatározott tartalmú, bontatlan csomagokat tudnak elfogadni, hogy minden gyermek pontosan ugyanazt a meglepetést kapja.

A csomag pontos tartalmát a szervezőtől lehet elkérni privát üzenetben. Ez a feltétele annak, hogy a kicsik között teljes egyenlőség legyen, és mindenki ugyanúgy részesüljön az örömből.

2. Pénzbeli támogatással

Akik nem tudnak csomagot készíteni, pénzadománnyal is segíthetik az akciót. A befolyt összegből egységes Mikulás-csomagokat állítanak össze, illetve támogatják a Gyermekosztály szükséges eszközeinek beszerzését.

A felajánlásokért házhoz mennek

A szervező Tatabányán belül személyesen elmegy a csomagokért vagy a pénzbeli felajánlásokért, így senkinek nem okoz nehézséget a részvétel.

Közösségi összefogás a gyerekekért

A felhívás célja, hogy minél több tatabányai lakoshoz eljusson az üzenet. A szervező arra kér mindenkit, hogy ossza meg a kezdeményezést, hiszen minden megosztás és minden apró segítség közelebb visz ahhoz, hogy minden kisgyermeket elérjen a Mikulás varázsa.

Köszönöm mindenkinek a fegyelmezett, célzott és szívből jövő segítséget! Együtt ismét sok kisgyermek napját tehetjük szebbé.

– üzeni a szervező.