1 órája
Mikulás-akció: a Szent Borbála Kórház gyermekosztályának gyűjtenek
Civil kezdeményezésre gyűjtenek idén is Mikulás alkalmából a kicsiknek. Az adományok a Szent Borbála Kórház gyermekosztályának lesznek átadva.
Idén sem marad el a már hagyománnyá vált Mikulás-akció a tatabányai Szent Borbála Kórház Gyermekosztályán. A kezdeményezés célja, hogy december 6-án, Mikulás napján minden kis beteg arcára mosolyt csaljanak, és egy pillanatra elfeledtessék velük a kórházi napokat.
A Szent Borbála Kórház gyermekosztálya kapja az adományokat
Idén második alkalommal gyűjtenek civil kezdeményezésre a Szent Borbála Kórház gyermekosztálya részére, hogy a búskomor, kórházban töltött, téli napokat feldobja a kicsiknek. A szervező azon dolgozik, hogy minden gyermek egyformán, szeretettel kapja meg a Mikulás-csomagját. Idén különösen fontos a biztonság és az egységesség, ezért a felajánlások két formában történhetnek:
1. Egységes Mikulás-csomaggal
A Gyermekosztályra kizárólag előre meghatározott tartalmú, bontatlan csomagokat tudnak elfogadni, hogy minden gyermek pontosan ugyanazt a meglepetést kapja.
A csomag pontos tartalmát a szervezőtől lehet elkérni privát üzenetben. Ez a feltétele annak, hogy a kicsik között teljes egyenlőség legyen, és mindenki ugyanúgy részesüljön az örömből.
2. Pénzbeli támogatással
Akik nem tudnak csomagot készíteni, pénzadománnyal is segíthetik az akciót. A befolyt összegből egységes Mikulás-csomagokat állítanak össze, illetve támogatják a Gyermekosztály szükséges eszközeinek beszerzését.
A felajánlásokért házhoz mennek
A szervező Tatabányán belül személyesen elmegy a csomagokért vagy a pénzbeli felajánlásokért, így senkinek nem okoz nehézséget a részvétel.
Közösségi összefogás a gyerekekért
A felhívás célja, hogy minél több tatabányai lakoshoz eljusson az üzenet. A szervező arra kér mindenkit, hogy ossza meg a kezdeményezést, hiszen minden megosztás és minden apró segítség közelebb visz ahhoz, hogy minden kisgyermeket elérjen a Mikulás varázsa.
Köszönöm mindenkinek a fegyelmezett, célzott és szívből jövő segítséget! Együtt ismét sok kisgyermek napját tehetjük szebbé.
– üzeni a szervező.