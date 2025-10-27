1 órája
"Így is lehet a betegekkel bánni" - köszönetet mondott a tatabányai kórháznak egy beteg
Megható üzenetet kapott az intézmény nemrég. A Szent Borbála Kórház dolgozói és orvosa az emberség mintapáldája a páciens szerint.
Rendszeresen kapnak visszajelzést a páciensektől a tatabányai kórház elhivatott dolgozói arról, hogy jól végzik munkájukat. A Szent Borbála Kórház szemészeti részlegéről mondott véleményt egy beteg.
Hála a Szent Borbála Kórház orvosának
Megható üzenetet kaptak a Szent Borbála Kórház szemészeti osztályának dolgozói a minap. Az egyik páciens még az osztály orvosát is kiemelte hálájában, tette közzé a kórház Facebook-oldalán az üzenetet.
Köszönöm azt a kedvességet és hozzállást, amit a beteg felé tanusítanak. Élmény volt megtapasztalni, hogy így is lehet betegekkel bánni és kommunikálni.
-írta az egykori beteg, aki az osztályon dolgozók mellett külön köszönetet mondott dr. Somodi Dóra doktornőnek is.
Életre szóló élmény a sürgősségi osztályon.
Nemrég egy kisfiúnak segített a kórház egy iskolai balesetet kellemesebb emlékké változtatni. A sürgősségi osztályon tapasztalt kedvességet, előzékenységet a fiú nagymamája köszönte meg a kórháznak.
Nem felejtett el köszönetet mondani az a páciens sem, aki öt műtéten volt túl a tatabányai kórházban. A kórházban töltött napokban a szakértelem és az emberség, kedvesség várta a pácienst, amelyek - mint levelében írta -
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a beteg reménnyel és bizalommal nézzen a jövőbe.
Bizonyított a Szent Borbála Kórház sürgősségi csapata
Nemrég pedig állami kitüntetést kapott a kardiológiai osztály főorvosa, Dr. Lázár Róbert. A Miniszteri elismerő oklevelet Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át.
