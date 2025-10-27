október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pozitív visszajelzés

54 perce

"Így is lehet a betegekkel bánni" - köszönetet mondott a tatabányai kórháznak egy beteg

Címkék#Szent Borbála Korház#műtét#egészégügy#orvos

Megható üzenetet kapott az intézmény nemrég. A Szent Borbála Kórház dolgozói és orvosa az emberség mintapáldája a páciens szerint.

Feleki Marietta

Rendszeresen kapnak visszajelzést a páciensektől a tatabányai kórház elhivatott dolgozói arról, hogy jól végzik munkájukat. A Szent Borbála Kórház szemészeti részlegéről mondott véleményt egy beteg.

A tatabányai Szent Borbála Kórház U épülete
Megható hálalevél érkezett a tatabányai Szent Borbála Kórházba
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24  Óra

Hála a Szent Borbála Kórház orvosának

Megható üzenetet kaptak a Szent Borbála Kórház szemészeti osztályának dolgozói a minap. Az egyik páciens még az osztály orvosát is kiemelte hálájában, tette közzé a kórház Facebook-oldalán az üzenetet

Köszönöm azt a kedvességet és hozzállást, amit a beteg felé tanusítanak. Élmény volt megtapasztalni, hogy így is lehet betegekkel bánni és kommunikálni.

-írta az egykori beteg, aki az osztályon dolgozók mellett külön köszönetet mondott dr. Somodi Dóra doktornőnek is.

Életre szóló élmény a sürgősségi osztályon.

Nemrég egy kisfiúnak segített a kórház egy iskolai balesetet kellemesebb emlékké változtatni. A sürgősségi osztályon tapasztalt kedvességet, előzékenységet a fiú nagymamája köszönte meg a kórháznak.

Nem felejtett el köszönetet mondani az a páciens sem, aki öt műtéten volt túl a tatabányai kórházban. A kórházban töltött napokban a szakértelem és az emberség, kedvesség várta a pácienst, amelyek - mint levelében írta - 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a beteg reménnyel és bizalommal nézzen a jövőbe.

Nemrég pedig állami kitüntetést kapott a kardiológiai osztály főorvosa, Dr. Lázár Róbert. A Miniszteri elismerő oklevelet Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu