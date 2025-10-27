"Így is lehet a betegekkel bánni" - köszönetet mondott a tatabányai kórháznak egy beteg

Rendszeresen kapnak visszajelzést a páciensektől a tatabányai kórház elhivatott dolgozói arról, hogy jól végzik munkájukat. A Szent Borbála Kórház szemészeti részlegéről mondott véleményt egy beteg.

Megható hálalevél érkezett a tatabányai Szent Borbála Kórházba

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hála a Szent Borbála Kórház orvosának

Megható üzenetet kaptak a Szent Borbála Kórház szemészeti osztályának dolgozói a minap. Az egyik páciens még az osztály orvosát is kiemelte hálájában, tette közzé a kórház Facebook-oldalán az üzenetet.

Köszönöm azt a kedvességet és hozzállást, amit a beteg felé tanusítanak. Élmény volt megtapasztalni, hogy így is lehet betegekkel bánni és kommunikálni.

-írta az egykori beteg, aki az osztályon dolgozók mellett külön köszönetet mondott dr. Somodi Dóra doktornőnek is.

Életre szóló élmény a sürgősségi osztályon.

Nemrég egy kisfiúnak segített a kórház egy iskolai balesetet kellemesebb emlékké változtatni. A sürgősségi osztályon tapasztalt kedvességet, előzékenységet a fiú nagymamája köszönte meg a kórháznak.

Nem felejtett el köszönetet mondani az a páciens sem, aki öt műtéten volt túl a tatabányai kórházban. A kórházban töltött napokban a szakértelem és az emberség, kedvesség várta a pácienst, amelyek - mint levelében írta -