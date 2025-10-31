Két konténernyi szemét tűnt el Kertvárosból – összefogtak a civilek Tatabányáért

A szemétszedő akció nem volt hiábavaló. Az erőfeszítés eredményeként két konténernyi szemetet gyűjtöttek össze, és nemcsak a környék lett tisztább, de példát is mutattak arról, mit jelent a felelős városszeretet.

A szemétszedő akció hősei

Forrás: Facebook/Tatabánya Megyei Jogú Város Diákönkormányzata

A szemétszedő akcióban több helyi szervezet is részt vett

A kezdeményezés előzménye, hogy néhány hete a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést tartottak a városszépítésben aktív civil szervezetek, a Városrendészet és a Polgárőrség képviselői. Az ott meghatározott cél világos volt: összehangoltan, egymás munkáját segítve dolgozni Tatabánya tisztaságáért. Az egyeztetésen megszületett egy közös szemétszedési naptár is, amelyben mindenki nyomon követheti, mikor és hol zajlanak a következő akciók. A kertvárosi illegális lerakó problémáját egy lakossági fórumon jelezték az ott élők. A közterület-felügyelet kivizsgálta az ügyet, eljárást indított, majd a civilek gyorsan reagáltak – és cselekedtek.

Az akcióban résztvevő szervezetek:

Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület

Turul’s Minders SE – Szurkolócsoport

Tiszta Tatabányáért Egyesület

Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tatai-Medence OCR és Terepfutó Sport Egyesület

valamint a Városrendészeti Osztály munkatársai.

Közel harminc önkéntes dolgozott együtt, hogy megtisztítsák a területet. Az összegyűjtött hulladék mennyisége jól mutatja, mekkora szükség van az ilyen akciókra – és hogy mennyire fontos, ha a város lakói nem csak panaszkodnak, hanem tesznek is a környezetükért.

Talicskák után konténerszámra gyűlt az összegyűjtött hulladék

Forrás: Facebook/Tatabánya Megyei Jogú Város

A Városrendészet munkatársai a jövőben rendszeres bejárásokkal segítik, hogy a most megtisztított terület ne váljon újra szemétlerakóvá. A cél az, hogy a közösségi munka ne csak egy egyszeri akció legyen, hanem egy szemléletformáló folyamat része, amelyben minden tatabányai lakos megtalálhatja a helyét.