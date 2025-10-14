Szedd magad alma a Dunántúlon: kevesebb termés, de több látogató – még tart a szezon

Ősszel újra megtelik élettel a szlovákiai érsekújvári almaültetvény Emilove Sady: kosarakkal, ládákkal és vidám családokkal, akik a „szedd magad alma” akció keretében maguk takaríthatják be az idei termést. Bár az időjárás idén nem volt kegyes, a szervezők szerint így is rekordközeli az érdeklődés.

A „szedd magad alma” akcióban frissen szedett, ropogós gyümölcs kerül a ládába az érsekújvári ültetvényen

Szedd magad alma akció Érsekújváron

Az érsekújvári ültetvény már 2010 óta szervez „szedd magad” akciókat, amelyek az évek során egyre népszerűbbek lettek. A gazdaság összesen 90 hektáron működik, ebből 30 hektár kizárólag almatermelésre szolgál.

A kínálat bőséges: Selena, Topaz, Idared, Jonagold, Pinova, Gala és Golden fajták közül választhatnak a látogatók. Bár egyik sem számít ritkaságnak, a Topaz minden évben különösen keresett, mivel a környéken kevés helyen található meg, és alacsony cukortartalma miatt a cukorbetegek számára is ideális választás.

– mesélték a gazdaság dolgozói.

Kisebb termés, nagyobb érdeklődés

A gazdák elmondása szerint az idei termés mintegy 30 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi, az időjárási viszontagságok miatt. Ennek ellenére az érdeklődés nőtt: 10 százalékkal több látogató vett részt a szüretben, mint az előző évben. A „szedd magad” szezon szeptember elején indult, és október végéig tart, így aki még szeretne friss almát szedni, annak most érdemes útra kelni.

Az ár idén is rendkívül kedvező: 0,80 euró kilogrammonként (azaz körülbelül 310 forintért), ami a bolti árak töredéke. Az előző cikkünkben írtunk a Komárom-Esztergom vármegyei „szedd magad alma” akciókról. Megtudtuk, hogy itt például a gyermelyi Vadalma Tanya 350 Ft/kg-ért, a szobi ültetvény 450 forint/kg-ért, az ipolydamásdi Ipoly 2000 Fruct Kft. pedig fajtától függően 200-450 Ft/kg áron adja az almát.

Szüret bejelentkezéssel és pontos mérlegeléssel

Az érsekújvári ültetvényen a szüret bejelentkezéshez kötött, de a folyamat egyszerű és átlátható.

A látogatók saját ládáikat, kosaraikat először lemérik,

majd a gazdaság munkatársai útbaigazítják őket a kijelölt területhez – akár autóval is megközelíthető az ültetvény.

A szedés után ismét mérlegelnek, és a tárolóedények súlyát természetesen levonják a végösszegből.

Több mint vásárlás

A gazdák szerint a „szedd magad alma” akció nemcsak a termésről szól, hanem a közösség támogatásáról is. A tulajdonosok szerint az a legjobb az akcióban, hogy a családok és barátok közösen, együtt jönnek az ültetvényre és akár egy jó családi program is keletkezhet az almaszedésből. Másrészt pedig azt is kiemelte, hogy ezzel támoghatják a lokális vállalkozókat.