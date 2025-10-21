október 21., kedd

Tűzeset

35 perce

Orbán Viktor is megszólalt a százhalombattai tűz kapcsán, fontos bejelentést tett

Címkék#katasztrófavédelem#tűz#Orbán Viktor#vizsgálat

Szirénák és füst jelezte hétfő éjjel, hogy baj történt a MOL egyik legfontosabb létesítményében. A százhalombattai tűz után Orbán Viktor is azonnal egyeztetett a helyzetről, és szigorú vizsgálatot rendelt el.

Kemma.hu

Kedd reggelre országos figyelmet kapott a százhalombattai tűz, amely hétfő éjjel ütött ki a MOL dunai finomítójában. A hazai üzemanyag-ellátás szempontjából kulcsfontosságú létesítményben keletkezett lángok miatt a hatóságok és a kormány is azonnal lépéseket tett, a miniszterelnök pedig már egyeztetett a fejleményekről.

Mi történt a MOL Finomítóban? A társaság az éjszakai tűz kapcsán tájékoztatót adott ki, de a katasztrófavédelem is megszólalat a százhalombattai tűz kapcsán.
így nézett ki a százhalombattai tűz helyszíne, ahol a MOL finomítójában csaptak fel a lángok
Forrás: Duol.hu/olvasói kép

A százhalombattai tűz után Orbán Viktor is megszólalt

Orbán Viktor közösségi oldalán arról számolt be, hogy kedden reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is tárgyalt a kialakult helyzetről. Mint írta, Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanakkor a százhalombattai tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban fogják kivizsgálni.

Százhalombatta tűzre és szirénaszóra ébredt

A hétfő éjszakai órákban először a helyiek érzékelték a bajt: a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel a lángok. A létesítményi tűzoltók azonnal megkezdték a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, ugyanakkor a területen még kedden reggel is zajlottak az utómunkálatok. A füst több környező településről is látható volt, de szerencsére személyi sérülés nem történt, és lakosságot sem fenyegetett közvetlen veszély – közölte a MOL.

Fokozott hatósági jelenlét és mérések

A riasztást követően az érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos egységek mellett a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre sietett. A szakemberek folyamatos méréseket végeznek, a szél jelenleg Martonvásár irányába viszi a levegőben terjedő anyagokat. A hatóság megerősítette: robbanás is történt egy alapanyag-feldolgozó egységben, ám ez sem okozott sérülést.

Hamarosan teljesen helyreállhat az üzem

A katasztrófavédelem keddi tájékoztatása szerint hajnalra sikerült körülhatárolni a tüzet, a fáklyás tevékenység a szokásos mértéket mutatja. A MOL közlése szerint belső és hatósági vizsgálatok egyaránt zajlanak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az üzem mielőbb visszatérjen a normál működéshez.

