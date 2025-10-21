Orbán Viktor is megszólalt a százhalombattai tűz kapcsán, fontos bejelentést tett

Kedd reggelre országos figyelmet kapott a százhalombattai tűz, amely hétfő éjjel ütött ki a MOL dunai finomítójában. A hazai üzemanyag-ellátás szempontjából kulcsfontosságú létesítményben keletkezett lángok miatt a hatóságok és a kormány is azonnal lépéseket tett, a miniszterelnök pedig már egyeztetett a fejleményekről.

így nézett ki a százhalombattai tűz helyszíne, ahol a MOL finomítójában csaptak fel a lángok

Forrás: Duol.hu/olvasói kép

A százhalombattai tűz után Orbán Viktor is megszólalt

Orbán Viktor közösségi oldalán arról számolt be, hogy kedden reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is tárgyalt a kialakult helyzetről. Mint írta, Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanakkor a százhalombattai tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban fogják kivizsgálni.

Százhalombatta tűzre és szirénaszóra ébredt

A hétfő éjszakai órákban először a helyiek érzékelték a bajt: a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel a lángok. A létesítményi tűzoltók azonnal megkezdték a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, ugyanakkor a területen még kedden reggel is zajlottak az utómunkálatok. A füst több környező településről is látható volt, de szerencsére személyi sérülés nem történt, és lakosságot sem fenyegetett közvetlen veszély – közölte a MOL.