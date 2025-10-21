1 órája
Orbán Viktor is megszólalt a százhalombattai tűz kapcsán, fontos bejelentést tett
Szirénák és füst jelezte hétfő éjjel, hogy baj történt a MOL egyik legfontosabb létesítményében. A százhalombattai tűz után Orbán Viktor is azonnal egyeztetett a helyzetről, és szigorú vizsgálatot rendelt el.
Kedd reggelre országos figyelmet kapott a százhalombattai tűz, amely hétfő éjjel ütött ki a MOL dunai finomítójában. A hazai üzemanyag-ellátás szempontjából kulcsfontosságú létesítményben keletkezett lángok miatt a hatóságok és a kormány is azonnal lépéseket tett, a miniszterelnök pedig már egyeztetett a fejleményekről.
A százhalombattai tűz után Orbán Viktor is megszólalt
Orbán Viktor közösségi oldalán arról számolt be, hogy kedden reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is tárgyalt a kialakult helyzetről. Mint írta, Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanakkor a százhalombattai tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban fogják kivizsgálni.
Százhalombatta tűzre és szirénaszóra ébredt
A hétfő éjszakai órákban először a helyiek érzékelték a bajt: a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel a lángok. A létesítményi tűzoltók azonnal megkezdték a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, ugyanakkor a területen még kedden reggel is zajlottak az utómunkálatok. A füst több környező településről is látható volt, de szerencsére személyi sérülés nem történt, és lakosságot sem fenyegetett közvetlen veszély – közölte a MOL.
Friss hírek Százhalombattáról: megszólalt a MOL, kiderült, mi történt a kigyulladt olajfinomítóban
Fokozott hatósági jelenlét és mérések
A riasztást követően az érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos egységek mellett a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre sietett. A szakemberek folyamatos méréseket végeznek, a szél jelenleg Martonvásár irányába viszi a levegőben terjedő anyagokat. A hatóság megerősítette: robbanás is történt egy alapanyag-feldolgozó egységben, ám ez sem okozott sérülést.
Hamarosan teljesen helyreállhat az üzem
A katasztrófavédelem keddi tájékoztatása szerint hajnalra sikerült körülhatárolni a tüzet, a fáklyás tevékenység a szokásos mértéket mutatja. A MOL közlése szerint belső és hatósági vizsgálatok egyaránt zajlanak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az üzem mielőbb visszatérjen a normál működéshez.