1 órája

Kísértetiesen forró élmény Komáromban – jön a Halloween Szauna Maraton!

Démoni forróság várja a látogatókat november 2-án a Komáromi Brigetio Gyógyfürdőben. A szauna szerelmesei különleges halloweeni élményre készülhetnek, ahol a gőz és a misztikum egyszerre járja át a testet és a lelket.

Bajcsy Tünde

November 2-án különleges programmal készül a Komáromi Brigetio Gyógyfürdő: visszatér a Halloween Szauna Maraton, ahol a gőz, az illatok és a forróság együtt teremtik meg a borzongató kikapcsolódás élményét. Aki szereti, ha a pihenésbe egy kis halloweeni csavar is kerül, annak most érdemes törölközőt ragadnia.

Démoni forróság vár a Halloween Szauna Maratonon - kísérteties hangulat a Brigetio Gyógyfürdőben
Halloweeni szauna 

A nap folyamán három tapasztalt szaunamester – Csősz Tibor, Tóth Péter és Tóth Tamás – gondoskodik arról, hogy borzongatóan kényelmes időtöltésben legyen részük a vendégeknek. A programok között olyan „forró” szeánszok várják a vendégeket, mint a Spirituál mennydörgés, a The monster mash, vagy a Drakulás, ahol a hőmérséklet mellett a hangulat is egészen pokoli magasságokba emelkedik.

A mesterek illóolajokkal, zenével, fényekkel és egy csipetnyi misztikummal varázsolják el a közönséget. Minden szeánsz más világba repít: hol a blues lusta lüktetése, hol a halloweeni éjszaka sejtelmes atmoszférája lengi körbe a szaunát. A részleteket az időpontokról és a belépőről a Komáromi Brigetio Gyógyfürdő Facebook oldalán találjátok.

Izzadd ki a démonokat!

A szaunaélmény ezúttal nemcsak a test felfrissítéséről szól, hanem igazi hangulati utazásról is. A programok során a hő és az illatok kombinációja segít elűzni a hétköznapi démonokat, miközben a résztvevők szó szerint is kiizzadják magukból a stresszt. A Halloween Szauna Maraton nemcsak a testet, hanem a lelket is átmelegíti. Egy estére a szauna gőze helyett szinte a túlvilág párája lebeg a levegőben – és ha szerencsénk van, talán Drakula is benéz egy kis aromaterápiára.

A szauna, ami mindig lelassít

Legutóbb egy szaunamesterrel beszélgettünk a szauna jótékony hatásairól. Kiemelte, hogy a szauna nemcsak a testet, hanem a lelket is megtisztítja, segít lelassulni és elengedni a mindennapi feszültséget. A komáromi Halloween Szauna Maraton pedig pontosan erről szól – forróságról, feltöltődésről és egy kis játékos varázslatról, ami új lendületet ad az ősznek.

 

