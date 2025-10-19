Az október 15-i szerda ebben az évben a fehér bot világnapja volt, más meghatározással a látássérültek nemzetközi napja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) ötvenhat esztendővel ezelőtt jelölte ki a dátumot októbereink 15. napjára. A cél egyértelmű volt és az maradt máig. Az úgymond hétköznapoknál erőteljesebben kell felhívni a közvélemény figyelmét látássérült embertársaink nehéz, különleges helyzetére, a társadalomba való jobb beilleszkedésük segítésének fontosságára.

Fehér bot napja: Karvai Sándor és felesége sétálnak át egy Salgótarjáni gyalogos átkelőhelyen

Fotó: Lorkó Dávid / Forrás: NOOL.HU

A gyakorlati megoldások között, rossz poénnal, a fehér bot már kilencvennégy éve képben van a látóknál. Egy francia grófnő gondolkodott el azon, hogyan lehetne üzenni egy kézben hordható eszközzel a járművezetőknek és a gyalogosoknak, hogy az utcai közlekedésben olyan közeli társ az adott percekben valaki, aki nem lát. Így született meg a szó szerint fehér bot. Az más kérdés, ki hogyan tesz az üzenet felismerése után.

A szakemberek szerint a látó emberek információi mintegy 90 százalékban vizuális, azaz látott élményekből, tényekből állnak össze. Nehéz elképzelni azok hétköznapjait, ünnepeit, döntéseit, örömeit, akik nem látnak. A vakok, illetve gyengén látók jelentős többsége felnőttként érkezik meg egy másik világba. Vannak, akik már így születnek meg közénk, illetve apró gyerekként szakad nekik és szüleik nyakába a nagy gond.

Szánalomra kevesen vágynak. Inkább értelmes segítségben bíznak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyermekeket nevelhessenek. Hazánkban vannak olyan cégek, nonprofit szervezetek, amelyek látássérülteknek is kínálnak álláshelyeket. Jó lenne több. Erről is lehetne beszélgetni a fehér bot napján.

A fehér bot világnapján a nool.hu-nak mutatta be Sándor, hogyan közlekedik látássérültként. Bővebben a nool.hu cikkében olvashatnak róla.