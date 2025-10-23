Kiemelt elismerés a száj- és körömfájás elleni védekezésben nyújtott kiemelkedő munkáért

Az idei ragadós száj- és körömfájás járvány különösen nagy kihívást jelentett a helyi állattenyésztők és a hatóságok számára. Október 21-én a Vajdahunyad várában tartott ünnepségen az Agrárminisztérium elismerte azon szakemberek munkáját, akik a fertőzés terjedésének megakadályozásában és a védekezési intézkedések hatékony koordinálásában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Külön figyelem irányult a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, amely meghatározó szerepet vállalt a járvány elleni küzdelemben.

Száj- és körömfájás elleni védekezés Komárom-Esztergom vármegyében

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Gulyásné Dr. Gyurka Tímea tűzoltó ezredes hivatalvezető, Sallai Péter tű. dandártábornok (Győr-Moson-Sopron Vármegye) és Sári Ákos Donát tű. dandártábornok (Komárom-Esztergom Vármegye) az elismerést személyesen vették át az ünnepségen.

A tavaszi ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) járvány jelentős hatással volt Komárom-Esztergom vármegyére is. A fertőzés első jelei március elején jelentkeztek, és az érintett telepeken szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be. A Nébih laboratóriuma öt telepen azonosította a vírus jelenlétét: Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti és Rábapordány településeken. A fertőzött állományok felszámolása mellett a hatóságok védő- és megfigyelési körzeteket alakítottak ki, és szigorú előírásokat vezettek be az érintett területeken. A járvány terjedésének megfékezése érdekében a határ menti területeken fertőtlenítő pontokat telepítettek, és a közlekedési folyosókat is fertőtlenítették. A tavaszi időszak kedvezett a vírus terjedésének, mivel a hideg, párás környezet ideális feltételeket biztosított a fertőzés számára. A gazdák és a hatóságok közötti szoros együttműködés eredményeként sikerült megfékezni a járvány további terjedését, és a nyári hónapokra a helyzet stabilizálódott.