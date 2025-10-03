Süss isteni sütőtökös muffint 20 perc alatt!

Az ősz egyik legkedveltebb édessége kétségkívül a sütőtökös muffin, amely egyszerre puha, fűszeres és ellenállhatatlanul illatos. A sütőtök természetes édessége, a fahéj és a szerecsendió meleg aromája tökéletes párost alkotnak, így a sütőtökös muffin nemcsak egy gyors desszert, hanem igazi őszi hangulatot varázsol az asztalra. Legyen szó családi reggeliről, uzsonnáról vagy egy baráti összejövetelről, ezzel a sütivel biztosan sikert aratsz.

Sütőtökös muffin feldobja a szürke hétköznapokat

Miért éppen sütőtökös muffin?

Az ősz konyhai sztárja a sütőtök: laktató, édes, és sokféle süteményhez felhasználható. A sütőtökös muffin azért különleges, mert könnyű, mégis szaftos állagú, és a fahéj, szerecsendió vagy akár egy kevés szegfűszeg igazán meghitt, „őszi” ízvilágot kölcsönöz neki. Ez a recept gyorsan elkészíthető, így akár hétköznap délutánra is tökéletes választás.

Hozzávalók (kb. 12 darabhoz)

20 dkg sült sütőtök püré

20 dkg liszt

10 dkg barna cukor

1 tojás

1 dl olaj

1 csomag sütőpor

1 teáskanál fahéj

csipet szerecsendió

(opcionálisan: dió, csokidarabok, porcukor a tálaláshoz)

Elkészítése:

Sütőtök előkészítése

A sütőtököt megsütjük, majd villával vagy botmixerrel pürésítjük. Ez adja a muffin szaftosságát. Száraz hozzávalók

Egy tálban összekeverjük a lisztet, a sütőport és a fűszereket. Nedves hozzávalók

Egy másik tálban összedolgozzuk a tojást, a barna cukrot, az olajat és a sütőtök pürét. Összeállítás

A két keveréket óvatosan összeöntjük, és csak addig keverjük, amíg egynemű lesz. Nem szabad túlkeverni, különben tömör lehet a muffin. Formázás és sütés

A muffin formákat 2/3-ig töltjük a masszával, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 20–25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Tálalás

Porcukorral meghintve, aprított dióval megszórva vagy csokiöntettel lecsorgatva igazi őszi desszert lesz.

Tippek és variációk