október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Recept

22 perce

Süss isteni sütőtökös muffint 20 perc alatt!

Címkék#sütőtökös sütemény#sütőtökös desszert#muffin#sütőtök#recept

A sütőtökös muffin az ősz egyik legfinomabb édessége, amely gyorsan elkészíthető és mennyei fahéjas illattal tölti meg a konyhát. Ez a sütőtökös muffin recept nemcsak egyszerű, de igazán változatosan tálalható: porcukorral, dióval vagy akár csokiöntettel is feldobhatod.

Varga Panna

Az ősz egyik legkedveltebb édessége kétségkívül a sütőtökös muffin, amely egyszerre puha, fűszeres és ellenállhatatlanul illatos. A sütőtök természetes édessége, a fahéj és a szerecsendió meleg aromája tökéletes párost alkotnak, így a sütőtökös muffin nemcsak egy gyors desszert, hanem igazi őszi hangulatot varázsol az asztalra. Legyen szó családi reggeliről, uzsonnáról vagy egy baráti összejövetelről, ezzel a sütivel biztosan sikert aratsz.

Sütőtökös muffin
Sütőtökös muffin feldobja a szürke hétköznapokat

Miért éppen sütőtökös muffin?

Az ősz konyhai sztárja a sütőtök: laktató, édes, és sokféle süteményhez felhasználható. A sütőtökös muffin azért különleges, mert könnyű, mégis szaftos állagú, és a fahéj, szerecsendió vagy akár egy kevés szegfűszeg igazán meghitt, „őszi” ízvilágot kölcsönöz neki. Ez a recept gyorsan elkészíthető, így akár hétköznap délutánra is tökéletes választás.

Hozzávalók (kb. 12 darabhoz)

  • 20 dkg sült sütőtök püré
  • 20 dkg liszt
  • 10 dkg barna cukor
  • 1 tojás
  • 1 dl olaj
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 teáskanál fahéj
  • csipet szerecsendió
  • (opcionálisan: dió, csokidarabok, porcukor a tálaláshoz)

Elkészítése:

  1. Sütőtök előkészítése
    A sütőtököt megsütjük, majd villával vagy botmixerrel pürésítjük. Ez adja a muffin szaftosságát.
  2. Száraz hozzávalók
    Egy tálban összekeverjük a lisztet, a sütőport és a fűszereket.
  3. Nedves hozzávalók
    Egy másik tálban összedolgozzuk a tojást, a barna cukrot, az olajat és a sütőtök pürét.
  4. Összeállítás
    A két keveréket óvatosan összeöntjük, és csak addig keverjük, amíg egynemű lesz. Nem szabad túlkeverni, különben tömör lehet a muffin.
  5. Formázás és sütés
    A muffin formákat 2/3-ig töltjük a masszával, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 20–25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.
  6. Tálalás
    Porcukorral meghintve, aprított dióval megszórva vagy csokiöntettel lecsorgatva igazi őszi desszert lesz.

Tippek és variációk

  • Extra fűszerek: egy csipet őrölt szegfűszeg vagy gyömbér még különlegesebbé teszi.
  • Egészségesebb változat: a liszt egy részét cseréld teljes kiőrlésűre, a cukrot pedig kókuszcukorra.
  • Csokidarabokkal: a masszához keverhetsz apróra vágott étcsokit vagy fehércsokit.
  • Narancshéjjal: reszelt narancshéj friss, citrusos ízt ad a muffinnak.
Sütőtökös muffin még Halloween-re is tökéletes édesség
Forrás: https://paleosreceptek.hu/

Miért szeretjük?

A sütőtökös muffin nemcsak finom, hanem vitaminokban gazdag édesség is, ami ráadásul jól bírja a tárolást. Légmentesen zárva 2-3 napig friss marad, de akár le is fagyaszthatod, és pár perc melegítés után újra élvezheted az ősz ízeit.

Ha szeretnél egy gyors, mégis különleges édességet az őszi napokra, ez a sütőtökös muffin tökéletes választás. Könnyen elkészíthető, variálható, és garantáltan mindenkit levesz a lábáról. Próbáld ki, és csempészd be a sütőtök varázsát a konyhádba!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu