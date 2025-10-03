22 perce
Süss isteni sütőtökös muffint 20 perc alatt!
A sütőtökös muffin az ősz egyik legfinomabb édessége, amely gyorsan elkészíthető és mennyei fahéjas illattal tölti meg a konyhát. Ez a sütőtökös muffin recept nemcsak egyszerű, de igazán változatosan tálalható: porcukorral, dióval vagy akár csokiöntettel is feldobhatod.
Az ősz egyik legkedveltebb édessége kétségkívül a sütőtökös muffin, amely egyszerre puha, fűszeres és ellenállhatatlanul illatos. A sütőtök természetes édessége, a fahéj és a szerecsendió meleg aromája tökéletes párost alkotnak, így a sütőtökös muffin nemcsak egy gyors desszert, hanem igazi őszi hangulatot varázsol az asztalra. Legyen szó családi reggeliről, uzsonnáról vagy egy baráti összejövetelről, ezzel a sütivel biztosan sikert aratsz.
Miért éppen sütőtökös muffin?
Az ősz konyhai sztárja a sütőtök: laktató, édes, és sokféle süteményhez felhasználható. A sütőtökös muffin azért különleges, mert könnyű, mégis szaftos állagú, és a fahéj, szerecsendió vagy akár egy kevés szegfűszeg igazán meghitt, „őszi” ízvilágot kölcsönöz neki. Ez a recept gyorsan elkészíthető, így akár hétköznap délutánra is tökéletes választás.
Hozzávalók (kb. 12 darabhoz)
- 20 dkg sült sütőtök püré
- 20 dkg liszt
- 10 dkg barna cukor
- 1 tojás
- 1 dl olaj
- 1 csomag sütőpor
- 1 teáskanál fahéj
- csipet szerecsendió
- (opcionálisan: dió, csokidarabok, porcukor a tálaláshoz)
Elkészítése:
- Sütőtök előkészítése
A sütőtököt megsütjük, majd villával vagy botmixerrel pürésítjük. Ez adja a muffin szaftosságát.
- Száraz hozzávalók
Egy tálban összekeverjük a lisztet, a sütőport és a fűszereket.
- Nedves hozzávalók
Egy másik tálban összedolgozzuk a tojást, a barna cukrot, az olajat és a sütőtök pürét.
- Összeállítás
A két keveréket óvatosan összeöntjük, és csak addig keverjük, amíg egynemű lesz. Nem szabad túlkeverni, különben tömör lehet a muffin.
- Formázás és sütés
A muffin formákat 2/3-ig töltjük a masszával, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 20–25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.
- Tálalás
Porcukorral meghintve, aprított dióval megszórva vagy csokiöntettel lecsorgatva igazi őszi desszert lesz.
Tippek és variációk
- Extra fűszerek: egy csipet őrölt szegfűszeg vagy gyömbér még különlegesebbé teszi.
- Egészségesebb változat: a liszt egy részét cseréld teljes kiőrlésűre, a cukrot pedig kókuszcukorra.
- Csokidarabokkal: a masszához keverhetsz apróra vágott étcsokit vagy fehércsokit.
- Narancshéjjal: reszelt narancshéj friss, citrusos ízt ad a muffinnak.
Miért szeretjük?
A sütőtökös muffin nemcsak finom, hanem vitaminokban gazdag édesség is, ami ráadásul jól bírja a tárolást. Légmentesen zárva 2-3 napig friss marad, de akár le is fagyaszthatod, és pár perc melegítés után újra élvezheted az ősz ízeit.
Ha szeretnél egy gyors, mégis különleges édességet az őszi napokra, ez a sütőtökös muffin tökéletes választás. Könnyen elkészíthető, variálható, és garantáltan mindenkit levesz a lábáról. Próbáld ki, és csempészd be a sütőtök varázsát a konyhádba!