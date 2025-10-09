október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Recept

39 perce

Így lesz igazán ízletes és finom a sütőtök krémleves + videó

Címkék#krémes#krémleves recept#chilis#gyömbéres#sütőtök#séf#hagyma

Íme itt a legfinomabb őszi recept. A tatai gasztro udvar séfje, Tóth Balázs megmutatta, hogyan készíthetünk otthon is gyorsan és egyszerűen mennyei sütőtök krémlevest. A mézes, chilis és gyömbéres változat igazi őszi kedvenc lehet, amely egyaránt felmelegít és elvarázsol.

Goletz-DeáK Viktória

Az ősz egyik legkedveltebb alapanyaga kétségkívül a sütőtök édeskés íze, krémes állaga és élénk színe miatt sokféle ételben megállja a helyét. Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje most megosztotta, hogyan készíthetjük el otthon is azt a változatot, amit vendégei is annyira szeretnek. Íme egy finom, de egyszerű sütőtök krémleves receptje. 

Íme itt a legfinomabb őszi recept. A tatai gasztro udvar séfje, Tóth Balázs megmutatta, hogyan készíthetünk otthon is gyorsan és egyszerűen mennyei sütőtök krémlevest. A mézes, chilis és gyömbéres változat igazi őszi kedvenc lehet, amely egyaránt felmelegít és elvarázsol.
Íme itt a legfinomabb őszi recept. A tatai gasztro udvar séfje, Tóth Balázs megmutatta, hogyan készíthetünk otthon is gyorsan és egyszerűen mennyei sütőtök krémlevest
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– A sütőtöknek van egy nagyon jellegzetes íze, ezért azt tanácsolom, hogy mindenképp társítsuk valamilyen karakteresebb ízzel. Akár gyömbérrel, mézzel vagy egy kis csípőssel – mondta a séf, aki szerint a titok a harmóniában rejlik. 

Így készíti a sütőtök krémlevest a tatai séf

Balázs most egy mézes-chilis-gyömbéres sütőtök-krémlevest készített, ami nemcsak selymes és illatos, de különleges feltétekkel is feldobható. 

– Ehhez tudtok választani például pirított túrót vagy kandírozott sós mandulát is. És az őszi hónapokban bárki megkóstolhatja a tatai gasztro udvarban – árulta el Tóth Balázs, aki viszont ennek az illatos levesnek a receptjét már nem kötötte az orrunkra. 
– Minden séfnek megvannak azok a receptjei, amiket az évek alatt kísérletezett ki és a receptet megőrzi magának. Nekem az egyik ilyen a sütőtök krémlevesem – tette hozzá. Ha ezt a titkos sütőtökös receptet nem is készíthetjük el otthon, a séf elárulta, hogyan tud otthon bárki egyszerűen és gyorsan ízletes sütőtök krémlevest készíteni. A séf azt is elárulta, hogy lesz biztosan sikeres a sütőtök sütése. 

sütőtök krémleves készítése fazékban
A mézes, chilis és gyömbéres változat igazi őszi kedvenc lehet, amely egyaránt felmelegít és elvarázsol
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Íme az egyszerű sütőtök krémleves receptje:

  • Elsőként hámozzuk meg a sütőtököt, vágjuk félbe és távolítsuk el a magokat. 
  • A magokat akár el is tehetjük, mert kis olívaolajjal megsütve remek levesbetét lesz belőlük. 
  • A megtisztított, felkockázott tököt 180 fokon nagyjából 40 percig süssük, majd további 15 percig 200 fokon, hogy karamellizálódjon és mélyebb ízt kapjon.
  • A karakteres ízek kiemelésekhez egy kevés olajon dinszteljünk hagymát és ehhez adjuk hozzá a sült sütőtököt, ízesítsük sóval, borssal és egy kis csípős paprikával.
  • Ha van otthon alaplé, azzal öntsük fel, majd botmixerrel turmixoljuk krémesre. 
  • Végül tejszínnel és egy kevés vajjal dúsítsuk, hogy igazán selymes állagú legyen.
    A kapott sütőtök recept és tanácsok alapján mi is elkészítettük otthon a sütőtök krémlevest. A végeredmény pedig valóban egy illatos, meleg, őszi krémleves lett, ami egyaránt megállja a helyét egy hétköznapi vacsorán vagy akár egy ünnepi menüsor első fogásaként is. 
    – A jó sütőtök-krémleves nemcsak finom, hanem lelket is melenget – és épp erre van szükségünk a hűvös őszi napokon – tette hozzá Tóth Balázs mosolyogva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu