Így lesz igazán ízletes és finom a sütőtök krémleves + videó

Az ősz egyik legkedveltebb alapanyaga kétségkívül a sütőtök édeskés íze, krémes állaga és élénk színe miatt sokféle ételben megállja a helyét. Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje most megosztotta, hogyan készíthetjük el otthon is azt a változatot, amit vendégei is annyira szeretnek. Íme egy finom, de egyszerű sütőtök krémleves receptje.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– A sütőtöknek van egy nagyon jellegzetes íze, ezért azt tanácsolom, hogy mindenképp társítsuk valamilyen karakteresebb ízzel. Akár gyömbérrel, mézzel vagy egy kis csípőssel – mondta a séf, aki szerint a titok a harmóniában rejlik.

Így készíti a sütőtök krémlevest a tatai séf

Balázs most egy mézes-chilis-gyömbéres sütőtök-krémlevest készített, ami nemcsak selymes és illatos, de különleges feltétekkel is feldobható.

– Ehhez tudtok választani például pirított túrót vagy kandírozott sós mandulát is. És az őszi hónapokban bárki megkóstolhatja a tatai gasztro udvarban – árulta el Tóth Balázs, aki viszont ennek az illatos levesnek a receptjét már nem kötötte az orrunkra.

– Minden séfnek megvannak azok a receptjei, amiket az évek alatt kísérletezett ki és a receptet megőrzi magának. Nekem az egyik ilyen a sütőtök krémlevesem – tette hozzá. Ha ezt a titkos sütőtökös receptet nem is készíthetjük el otthon, a séf elárulta, hogyan tud otthon bárki egyszerűen és gyorsan ízletes sütőtök krémlevest készíteni. A séf azt is elárulta, hogy lesz biztosan sikeres a sütőtök sütése.

A mézes, chilis és gyömbéres változat igazi őszi kedvenc lehet, amely egyaránt felmelegít és elvarázsol

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Íme az egyszerű sütőtök krémleves receptje:

Elsőként hámozzuk meg a sütőtököt, vágjuk félbe és távolítsuk el a magokat.

A magokat akár el is tehetjük, mert kis olívaolajjal megsütve remek levesbetét lesz belőlük.

A megtisztított, felkockázott tököt 180 fokon nagyjából 40 percig süssük, majd további 15 percig 200 fokon, hogy karamellizálódjon és mélyebb ízt kapjon.

A karakteres ízek kiemelésekhez egy kevés olajon dinszteljünk hagymát és ehhez adjuk hozzá a sült sütőtököt, ízesítsük sóval, borssal és egy kis csípős paprikával.