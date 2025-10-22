október 22., szerda

Előd névnap

Tragédia

1 órája

Megrázó fotók a súlyos tatai balesetről, kiderült, hogy mi történt

Órákra megbénult a forgalom péntek délután Tatán és környékén, miután több autó is ütközött a 8119-es úton. A rendőrségtől most megtudtuk, hogy miért történt a súlyos baleset, ahol az egyik autó fel is borult.

Kemma.hu

Kiderült, mi okozta azt a közlekedési káoszt, amely órákra teljesen megbénította Tatát és környékét. A vármegyei rendőrség a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a súlyos baleset láncreakciószerűen történt és összesen négy járművet is érintett. A mentőktől pedig azt is megtudtuk, hogy kik sérültek meg a tragédiában. 

A súlyos baleset során az egyik autó a tetejére fordult
Forrás:  Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A rendőrség részletes tájékoztatása szerint egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, és órákig állt a forgalom a 8119-es úton. 

A súlyos balesetben többen is megsérültek

A baleset láncreakciószerűen történt:

  • Az Opel előbb jobb elejével csapódott neki a lehúzódott járműszerelvénynek, amely az út szélén, részben az útpadkán várakozott műszaki hiba miatt. 
  • Az ütközés erejétől az Opel hátulja kifordult, a kocsi megpördült, és átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra. 
A helyszínről a 65 éves férfit súlyos sérülésekről szállították kórházba a mentők
Forrás:  Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
  • Ott frontálisan összeütközött egy szabályosan, Tata felé haladó Chevrolet Lacettinek, amelyet egy 57 éves neszmélyi férfi vezetett. 
  • A becsapódás olyan erős volt, hogy az Opel 180 fokos fordulatot tett, majd visszazuhant az úttestre, ahol hátuljával nekiment a Chevrolet mögött haladó Peugeot 307-nek is.
  • A Peugeot-ot egy 52 éves oroszlányi férfi vezette, mellette egy utas is ült. Az autót az ütközés az út szélére, majd a füves árokba lökte, ahol végül egy élőfának csapódott. 

A karambol után az összeroncsolódott járművek teljesen elzárták az utat, a forgalom mindkét irányban leállt.

Több embert is kórházba vittek

A rendőrség közlése szerint az Opel vezetője súlyosan megsérült, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A másik két autóban utazók könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel kerültek kórházba. A tatabányai hivatásos tűzoltók hosszú órákon át dolgoztak a roncsok szétvágásán és a műszaki mentésen, miközben a mentők folyamatosan látták el a sérülteket. Ezt erősítették meg a mentők is.

A forgalom hosszú órákon keresztül állt a baleset miatt
Forrás:  Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

– A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, míg három embert, köztük egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – válaszolták megkeresésünkre. 

A 8119-es út a baleset idején teljesen járhatatlanná vált. A forgalmat elterelték, de a környékbeli utak, köztük a Környei út és az M1-es autópálya is hamar bedugult. A rendőrség szerint a dugó több kilométeresre nőtt, és az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is fennakadások alakultak ki, mert az érintett csomópontnál nem tudtak felhajtani az autósok. A hétvégi forgalom, a kirándulók és a szabadnaposok miatt egyébként is telített úthálózatot a baleset teljesen megbénította. A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem egészen az esti órákig dolgozott a helyszínen, a forgalom csak sötétedés után indulhatott meg újra. A pénteki baleset újra rávilágított arra, milyen gyorsan válhat tragikussá egy pillanatnyi figyelmetlenség, és hogy egyetlen ütközés is elég ahhoz, hogy egy egész város közlekedése lebénuljon.

