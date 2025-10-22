Megrázó fotók a súlyos tatai balesetről, kiderült, hogy mi történt

Kiderült, mi okozta azt a közlekedési káoszt, amely órákra teljesen megbénította Tatát és környékét. A vármegyei rendőrség a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a súlyos baleset láncreakciószerűen történt és összesen négy járművet is érintett. A mentőktől pedig azt is megtudtuk, hogy kik sérültek meg a tragédiában.

A súlyos baleset során az egyik autó a tetejére fordult

Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A rendőrség részletes tájékoztatása szerint egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, és órákig állt a forgalom a 8119-es úton.

A súlyos balesetben többen is megsérültek

A baleset láncreakciószerűen történt:

Az Opel előbb jobb elejével csapódott neki a lehúzódott járműszerelvénynek, amely az út szélén, részben az útpadkán várakozott műszaki hiba miatt.

Az ütközés erejétől az Opel hátulja kifordult, a kocsi megpördült, és átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra.

A helyszínről a 65 éves férfit súlyos sérülésekről szállították kórházba a mentők

Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Ott frontálisan összeütközött egy szabályosan, Tata felé haladó Chevrolet Lacettinek, amelyet egy 57 éves neszmélyi férfi vezetett.

A becsapódás olyan erős volt, hogy az Opel 180 fokos fordulatot tett, majd visszazuhant az úttestre, ahol hátuljával nekiment a Chevrolet mögött haladó Peugeot 307-nek is.

A Peugeot-ot egy 52 éves oroszlányi férfi vezette, mellette egy utas is ült. Az autót az ütközés az út szélére, majd a füves árokba lökte, ahol végül egy élőfának csapódott.

A karambol után az összeroncsolódott járművek teljesen elzárták az utat, a forgalom mindkét irányban leállt.

Több embert is kórházba vittek

A rendőrség közlése szerint az Opel vezetője súlyosan megsérült, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A másik két autóban utazók könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel kerültek kórházba. A tatabányai hivatásos tűzoltók hosszú órákon át dolgoztak a roncsok szétvágásán és a műszaki mentésen, miközben a mentők folyamatosan látták el a sérülteket. Ezt erősítették meg a mentők is.