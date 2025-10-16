október 16., csütörtök

Jókai 200

1 órája

Sulyok Tamás Komáromban rótta le tiszteletét Jókai Mór emléke előtt

A Jókai Mór-emlékév részeként Komáromba látogatott a köztársasági elnök. Sulyok Tamás megtekintette a Jókai-kiállítást, majd koszorút helyezett el az író szobránál. Ezután Dunaszerdahelyre is ellátogattak.

Bajcsy Tünde

A Jókai Mór-emlékév programsorozatához kapcsolódva Komáromba látogatott szerdán Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az államfő délelőtt érkezett a városba, ahol feleségével együtt megtekintette a Jókai-emlékkiállítást, valamint tiszteletét tette a 19. századi magyar irodalom kiemelkedő alakjának szobránál.

Sulyok Tamás és felesége a Jókai Mór-emlékév gyanánt felvidékre látogatott. Az egykori Komáromi Lapokat lapozgatja, ahova a költő is publikált.
Forrás: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

Sulyok Tamás Jókai nyomában

Sulyok Tamás és felesége a délelőtti órákban ellátogattak a komáromi Duna Menti Múzeum, ahol megtekintették a Jókai Mór életét és munkásságát bemutató kiállítást. Az elnöki pár kezébe vette a korabeli Komáromi Lapok egyik példányát is, amelyben maga Jókai is publikált. 

A kiállítás termeiben az író személyes tárgyai, kéziratai, valamint a Jókai Napok több évtizedes történetét feldolgozó dokumentumok is megtekinthetők. A tárlat betekintést ad abba, miként hatott Jókai munkássága a város és a magyar kultúra életére. 

A múzeumlátogatás után a köztársasági elnök a Jókai-szoborhoz vonult, ahol ünnepélyesen elhelyezte a nemzeti színű szalaggal díszített koszorút. A megemlékezésen jelen voltak a helyi közéleti szereplők, a múzeum munkatársai és hagyományőrző díszruhások is.

Komáromból Dunaszerdahelyre

A révkomáromi programot követően az államfő Dunaszerdahelyre utazott, ahol szintén koszorút helyezett el - ezúttal a város szülöttje, Szladits Károly jogtudós szobránál. Szladitsot a modern magyar magánjog megteremtőjeként tartják számon, így a gesztus különösen szimbolikus volt a jogász végzettségű köztársasági elnök részéről.

A dunaszerdahelyi Villa Rosában tartott munkaebédet követően Sulyok Tamás gyalog tette meg az utat a szoborig, ahol rövid főhajtással adózott a tudós emléke előtt. Az eseményen a Magyar Szövetség elnöke, helyi és megyei politikusok, valamint a magyar nagykövetség képviselői is jelen voltak.

Nemzeti örökség

Sulyok Tamás látogatása mind Komáromban, mind Dunaszerdahelyen a magyar kulturális és történelmi örökség tiszteletéről szólt. Révkomárom Jókai Mór, Dunaszerdahely pedig Szladits Károly révén a magyar szellemi élet két fontos pillérét idézte meg.

A két városban tett koszorúzások méltó módon illeszkednek az emlékévek és nemzeti megemlékezések sorába, amelyek célja, hogy a magyar irodalom és tudomány nagy alakjai a mai nemzedékek számára is példát mutassanak.

 

